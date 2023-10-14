На оккупированной Донетчине горел газопровод
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Поздно вечером, 13 октября, в оккупированном Кутейниково, Донецкая область, вспыхнул газопровод. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, пишет УНН.
Детали
О пожаре стало известно около 22:40. В течение часа очаг только набирал силу, из-за чего было ограничено движение по дороге, прилегающей к газопроводу. Это было сделано из соображений безопасности, ведь от жара, как сообщают очевидцы, может лопнуть стекло в машине.
По состоянию на 3:40 пожар был ликвидирован. Информацию о пострадавших и масштабах разрушений пропагандистские СМИ не предоставляли.
Напомним
В городе Покровск Донецкой области произошел пожар. Еще до прибытия спасателей местные жители спасли одну женщину и троих детей.