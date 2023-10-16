В Донецкой области загорелась церковь в результате вражеского обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Донецкой области в Краматорском районе спасатели ликвидировали пожар в церкви, который вспыхнул в результате вражеского обстрела. Об этом сообщило главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, пишет УНН.
Детали
15 октября вечером в результате массированного вражеского обстрела с. Колодязи Краматорского района загорелись кровля и перекрытия местной церкви, также огнем был охвачен частный жилой дом и три хозяйственные постройки.
Пожарным понадобилось около четырех часов, чтобы ликвидировать пожар на площади более 456 кв. м. Было привлечено 8 спасателей и 2 единицы техники.
Всего за прошедшие сутки спасательные службы Донетчины привлекались к ликвидации 13 пожаров на территории области, 2 из которых возникли в результате вражеских обстрелов.
Напомним
Поздно вечером, 13 октября, в оккупированном Кутейниково, Донецкая область, вспыхнул газопровод.
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