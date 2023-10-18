"Російський терор має програти": Зеленський відреагував на удар рф по Запоріжжю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний ракетний удар російських військ по Запоріжжю, внаслідок якого є загиблі та поранені, пише УНН.
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"Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п'ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Мої співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор", - написав Зеленський у соцмережах.
"Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", - наголосив Президент.
Доповнення
Як зазначили у поліції, сьогодні вночі армія країни-окупанта завдала 6 ракетних ударів по Запоріжжю, тип ракет встановлюється. Одна з них влучила у багатоповерховий будинок. Унаслідок удару, попередньо, загинули двоє людей, троє травмовані, зазначили у поліції.
За даними секретаря міськради, загиблих - двоє, постраждалих - четверо.
Під завалами можуть перебувати ще троє жителів будинку, повідомили у поліції.