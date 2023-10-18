У Запоріжжі зросла кількість жертв ракетної атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Унаслідок ракетного удару російських військ по Запоріжжю на цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, передає УНН.
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«На місці терористичної атаки росіян тривають пошуково-рятувальні роботи. На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти», - написав він.
За словами Куртєва, внаслідок ракетного удару частково зруйновано квартири у двох підʼїздах будинку.
«Людям продовжують надавати допомогу у комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому Пункті незламності», - додав чиновник.
Додамо
О 1.33 у Запоріжжі пролунав перший вибух. За ним — ще серія вибухів. У цей час російські війська нанесли 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста.