В Запорожье возросло количество жертв ракетной атаки

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«На месте террористической атаки россиян продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести», - написал он.

По словам Куртева, в результате ракетного удара частично разрушены квартиры в двух подъездах дома.

«Людям продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем Пункте несокрушимости», - добавил чиновник.

Добавим

В 1.33 в Запорожье прогремел первый взрыв. За ним — еще серия взрывов. В это время российские войска нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью. Один из ударов пришёлся на многоэтажный дом в центральной части города.