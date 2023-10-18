У Запоріжжі ракета росіян влучила у багатоповерхівку, загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. російські війська нанесли 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Як наслідок одна людина загинула. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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"Сьогодні вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, російськіі війська нанесли 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Одна людина загинула, дві - поранено. Пошкоджено 8 квартир", - повідомив голова ЗОВА Юрій Малашко.
Він додав, що жителів будинку евакуйовано. Всім буде надано тимчасове житло.
Нагадаємо, У Запоріжжі уночі пролунала серія вибухів.