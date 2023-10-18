У Запоріжжі пролунали два вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Запоріжжі пролунали два вибухи, у місті оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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Як повідомив голова Запорізької ОВА, у місті є загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя.
У Повітряних Силах попередили, що для Дніпропетровської та Запорізькох областей є ракетна небезпека.
Ознайомитися з мапою повітрняих тривог можна за посиланням.