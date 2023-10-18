В Запорожье прогремели два взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Запорожье прогремели два взрыва, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Детали
Как сообщил председатель Запорожской ОВА, в городе есть угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья.
В Воздушных Силах предупредили, что для Днепропетровской и Запорожской областей есть ракетная опасность.
Ознакомиться с картой воздушных тревог можно по ссылке.