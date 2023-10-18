В Запорожье прогремели два взрыва

Детали

Как сообщил председатель Запорожской ОВА, в городе есть угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья.

В Воздушных Силах предупредили, что для Днепропетровской и Запорожской областей есть ракетная опасность.

Ознакомиться с картой воздушных тревог можно по ссылке.