В Запорожье ракета россиян попала в многоэтажку, погиб человек

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"Сегодня ночью, в период времени с 01:33 по 01:48, российские войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожье. Тип ракет устанавливается. Один из ударов пришелся на многоэтажный дом в центральной части города. Один человек погиб, два - ранены. Повреждено 8 квартир", - сообщил председатель ЗОВА Юрий Малашко.

Он добавил, что жители дома эвакуированы. Всем будет предоставлено временное жилье.

Напомним ночью в Запорожье прогремели два взрыва.