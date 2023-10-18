В Запорожье ракета россиян попала в многоэтажку, погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. российские войска нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью. Один из ударов пришелся на многоэтажный дом в центральной части города. Как следствие один человек погиб. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко, передает УНН.
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"Сегодня ночью, в период времени с 01:33 по 01:48, российские войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожье. Тип ракет устанавливается. Один из ударов пришелся на многоэтажный дом в центральной части города. Один человек погиб, два - ранены. Повреждено 8 квартир", - сообщил председатель ЗОВА Юрий Малашко.
Он добавил, что жители дома эвакуированы. Всем будет предоставлено временное жилье.
Напомним ночью в Запорожье прогремели два взрыва.