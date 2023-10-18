Удар по Запоріжжю: ДСНС опублікувала відео наслідків ворожої атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала відео наслідків ворожої ракетної атаки на Запоріжжя у ніч на 18 жовтня, пише УНН.
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"Запоріжжя. Наслідки чергового злочину росії", - ідеться у підписі до відео.
Як повідомляється, тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожої ракетної атаки.
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Як зазначили у поліції, сьогодні вночі армія країни-окупанта завдала 6 ракетних ударів по Запоріжжю, тип ракет встановлюється. Одна з них влучила у багатоповерховий будинок. "Унаслідок удару, попередньо, загинули двоє людей, троє травмовані", - зазначили у поліції.
За даними секретаря міськради, загиблих було двоє, поранених - четверо.
Деблокували та надавали допомогу постраждалим поліцейські-парамедики, рятувальники та волонтери. Під завалами можуть перебувати ще троє жителів будинку, повідомили у поліції.