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Удар по Запорожью: ГСЧС опубликовала видео последствий вражеской атаки

Киев • УНН

 • 306656 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео последствий вражеской ракетной атаки на Запорожье в ночь на 18 октября, пишет УНН.

Удар по Запорожью: ГСЧС опубликовала видео последствий вражеской атаки

Детали

"Запорожье. Последствия очередного преступления россии", - говорится в подписи к видео.

Как сообщается, продолжаются аварийно-спасательные работы на месте вражеской ракетной атаки.

Дополнение

Как отметили в полиции, сегодня ночью армия страны-оккупанта нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью, тип ракет устанавливается. Одна из них попала в многоэтажный дом. "В результате удара, предварительно, погибли два человека, трое травмированы", - отметили в полиции.

По данным секретаря горсовета, погибших было двое, раненых - четверо.

Деблокировали и оказывали помощь пострадавшим полицейские-парамедики, спасатели и волонтеры. Под завалами могут находиться еще трое жителей дома, сообщили в полиции.

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