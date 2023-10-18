Удар по Запорожью: ГСЧС опубликовала видео последствий вражеской атаки

Детали

"Запорожье. Последствия очередного преступления россии", - говорится в подписи к видео.

Как сообщается, продолжаются аварийно-спасательные работы на месте вражеской ракетной атаки.

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Как отметили в полиции, сегодня ночью армия страны-оккупанта нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью, тип ракет устанавливается. Одна из них попала в многоэтажный дом. "В результате удара, предварительно, погибли два человека, трое травмированы", - отметили в полиции.

По данным секретаря горсовета, погибших было двое, раненых - четверо.

Деблокировали и оказывали помощь пострадавшим полицейские-парамедики, спасатели и волонтеры. Под завалами могут находиться еще трое жителей дома, сообщили в полиции.