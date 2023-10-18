В Запорожье в результате вражеского обстрела поврежден собор УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В ночь на среду в результате обстрела российскими войсками Запорожья был поврежден Покровский кафедральный собор. Об этом сообщает в Telegram-канале УПЦ МП, пишет УНН.
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"18 октября 2023 года во время ночных российских обстрелов города Запорожья взрывной волной был поврежден Покровский кафедральный собор Запорожской епархии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взрывной волной в храме выбило все окна и выломало оконные рамы. Также повреждения получил фасад собора.
По словам настоятеля собора, с 6:00 неравнодушные верующие начали убирать в храме последствия вражеского обстрела.
Напомним
15 октября вечером в результате массированного вражеского обстрела с. Колодязи Краматорского района Донецкой области загорелись кровля и перекрытия местной церкви, также огнем был охвачен частный жилой дом и три хозяйственные постройки.
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