Двое погибших, двое раненых: Никополь с самого утра обстреляли россияне

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  36282 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  119023 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  120667 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  129702 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  120598 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167239 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150352 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149553 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  280951 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  110067 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

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Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, ссс рф экспроприирует остатки топлива - Лысогор

В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, ссс рф экспроприирует остатки топлива - Лысогор

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"Оккупанты ударили коварно ночью": на Запорожье получила ранение пожилая женщина

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Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших

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В ВР внесли проект постановления об увольнении Кубракова

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Публикации

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  241708 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  280951 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  279082 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  387563 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  542344 просмотра

Двое погибших, двое раненых: Никополь с самого утра обстреляли россияне

В Никополе Днепропетровской области в результате российского артиллерийского обстрела погибли 62-летний мужчина и 65-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 39 и 67 лет получили ранения, были повреждены жилые дома, магазины и объекты инфраструктуры.

Война •   •  10517 просмотра
Двое погибших, двое раненых: Никополь с самого утра обстреляли россияне

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксперты критикуют Национальную академию аграрных наук Украины за постоянные злоупотребления, неэффективное управление земельными ресурсами, унаследованными от советской системы, и отсутствие научной деятельности.

Экономика •   •  36282 просмотра
Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, ссс рф экспроприирует остатки топлива - Лысогор

В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, что привело к дефициту топлива, а имеющиеся запасы переданы российским военным, в то время как российские войска продолжают обстрелы населенных пунктов и попытки штурма Белогоровки.

Общество •   •  10918 просмотра
В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, ссс рф экспроприирует остатки топлива - Лысогор

"Оккупанты ударили коварно ночью": на Запорожье получила ранение пожилая женщина

65-летняя женщина получила ранения, когда российские войска ночью обстреляли село Магдалиновка Запорожского района, повредив жилые дома.

Война •   •  10425 просмотра
"Оккупанты ударили коварно ночью": на Запорожье получила ранение пожилая женщина

Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших

По меньшей мере три человека погибли в результате сильных штормов, которые пронеслись по центральной и юго-восточной частями США, вызвав разрушительные торнадо, крупный град и наводнения.

Новости Мира •   •  9275 просмотра
Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших

Войска рф обстреляли пять общин Сумщины, прозвучали 46 взрывов

российские войска обстреляли 5 населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 46 взрывов от артиллерийского, минометного и гранатометного огня.

Война •   •  11274 просмотра
Войска рф обстреляли пять общин Сумщины, прозвучали 46 взрывов

Курс валют на 9 мая: доллар вырос на 9 копеек: курс валют на 9 мая

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 9 копеек, установив официальный курс на уровне 39,3828 грн/доллар США и 42,31 грн/евро.

Экономика •   •  10480 просмотра
Курс валют на 9 мая: доллар вырос на 9 копеек: курс валют на 9 мая

В ВР внесли проект постановления об увольнении Кубракова

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

политика •   •  11221 просмотра
В ВР внесли проект постановления об увольнении Кубракова

Российские удары повредили инфраструктуру в Херсонской области, есть раненый

Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив инфраструктуру, здания и частную собственность, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  12135 просмотра
Российские удары повредили инфраструктуру в Херсонской области, есть раненый

Палата представителей США заблокировала попытку республиканки Грин сместить спикера Джонсона

Палата представителей США проголосовала 359-43 голосами против попытки республиканки Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Майка Джонсона с его должности, причем 11 республиканцев проголосовали против Джонсона.

Новости Мира •   •  10367 просмотра
Палата представителей США заблокировала попытку республиканки Грин сместить спикера Джонсона