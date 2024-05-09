Двое погибших, двое раненых: Никополь с самого утра обстреляли россияне

В Никополе Днепропетровской области в результате вражеского артиллерийского обстрела погибли 62-летний мужчина и 65-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 39 и 67 лет ранены, повреждены жилые дома, газопровод, сообщил в четверг председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

В Никополе двое погибших и столько же пострадавших. Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины - 39 и 67 лет. Город россияне обстреляли с самого утра - написал Лысак в Telegram.

Детали

По его словам, в городе занялся частный дом. Еще 2 - изуродованы. Задело и 5 многоквартирных домов. Побило магазин, 2 торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод, указал он.

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Удар рф по Никополю произошел после, с слов Лысака, ночи без обстрелов.