Однопартієць Гройсмана, якого підозрюють у завданні збитків бюджету, саботує виділення коштів для ЗСУ – люди вимагають втручання правоохоронців

Мер Тульчина Вінницької області, представник "Української стратегії Гройсмана" Валерій Весняний, якого підозрюють у завданні збитків бюджету громади майже на три мільйони гривень, блокує виділення коштів на підтримку Збройних сил України. Відповідну інформацію у своєму зверненні до прокурора Вінницької області Олексія Химченка оприлюднив депутат Тульчинської міської ради, заступник голови бюджетної комісї Юрій Швейбиш. Звернення публікує місцеве видання "33-й канал", пише УНН.

Деталі

За інформацією депутата, у бюджеті Тульчина на наступний рік було заплановано виділити на підтримку ЗСУ майже 25,5 мільйонів гривень. Також у громаді утворився залишок коштів у розмірі 34 мільйони гривень, які теж планувалося виділити на ці ж потреби.

Однак, на сесію був винесений інший проект бюджету, із дефіцитом в 32 мільйони гривень.

"Це було зроблено умисно аби замість виділення вільних залишків для потреб ЗСУ, 32 мільйони спрямувати на надуманий дефіцит. Тому, такий обманний бюджет депутатами не був підтриманий", - пише Юрій Швейбиш.

В області, якою керують соратники Гройсмана, місцеві депутати спрямували на потреби армії лише 11% бюджетних коштів

Депутат зазначає, що був розроблений новий проект бюджету із тими ж самими сумами коштів на підтримку української армії. Однак, на його переконання, Валерій Весняний свідомо вчиняє дії, щоб бюджет громади не був прийнятий. Зокрема, залучає до цього своїх підлеглих.

"Перебуваючи у Тульчинській ЦРЛ на лікарняному Валерій Весняний вчиняє тиск на депутатів, залучаючи своїх підлеглих працівників. Так, секретарем виконкому Геннадієм Приймаком були зібрані начальники відділів Тульчинської міської ради, які без запрошення в робочий час прийшли на засідання депутатської бюджетної комісії, вимагаючи щомісячних премій і всіх інших надбавок, погрожуючи звільненнями", - зазначає заступник голови бюджетної комісії у своєму зверненні.

На його думку, все це робиться виключно для того, щоб заблокувати виділення коштів на підтримку ЗСУ. А тому, просить правоохоронців втрутитися у ситуацію

"Всі ці дії тиску на депутатів та дискредитації їх здійснюються з метою не прийняття напрацьованого нового проєкту бюджету на 2024 рік, умисно створюючи колапс. І, як результат – "нуль" для потреб ЗСУ.

Тому, прошу Вас притягнути до відповідальності голову Тульчинської міської ради Валерія Весняного за умисне перешкоджання роботи ради", - підсумовує Швейбиш.

Контекст

22 січня суд обрав запобіжний захід меру міста Тульчин Вінницької області від партії експрем’єра Володимира Гройсмана Валерію Весняному. Чоловіка підозрюють у тому, що, зловживаючи своїм службовим становищем, він завдав збитків міському бюджету майже на три мільйони гривень. Весняного на 54 доби відправили під варту з можливістю внесення 800 тисяч гривень застави.

Але, при цьому, від виконання обов’язків міського голови Валерія Весняного не відсторонили.

Валерій Весняний є незмінним мером Тульчина з 2006 року. У 2020 році на цю посаду він балотувався від "Української стратегії Гройсмана".

За версією правоохоронців, восени 2021 року без аукціону, погодження з виконкомом та земельною комісією міськради Весняний фактично одноосібно надав 68 гектарів землі у користування одному з місцевих цукрових заводів.

Через несплату оренди за користування землею, згідно з нормативними розрахунками, бюджет Тульчина недоотримав майже три мільйони гривень.

Запит громадськості: чи зможуть нові керівник обласної поліції та прокурор навести лад в регіоні, який контролює партія Гройсмана