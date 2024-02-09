В області, якою керують соратники Гройсмана, місцеві депутати спрямували на потреби армії лише 11% бюджетних коштів

У Вінницькій області на покращення обороноздатності України з бюджетів місцевих громад у 2023 році було виділено лише 11% коштів. Про це йдеться у звіті робочої групи "Прозорість та підзвітність" управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області, пише УНН з посиланням на Вінницьку ОВА.

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У звіті зазначається, що був проведений аналіз використання протягом 2023 року бюджетних коштів органами місцевого самоврядування Вінницької області. Встановлено, що загальна сума видатків по незахищених статтях становить понад 5 мільярдів гривень.

В той же час на цілі, пов’язані з покращенням обороноздатності, зокрема, на підтримку ЗСУ, правоохоронних органів та інших військових формувань було виділено близько 570 мільйонів гривень, що у відсотковому відношенні складає лише 11 % від загальної суми видатків.

Окрім цього, робочою групою проведено понад 100 моніторингів публічних закупівель на загальну суму більше 400 мільйонів гривень. Правоохоронцями зареєстровано два кримінальних провадження щодо нецільового використання більше 10 мільйонів гривень.

За підсумками місцевих виборів 2020 у більшості місцевих громад Вінницької області усю повноту влади отримала партія експрем’єра "Українська стратегія Гройсмана".

УСГ має більшість в обласній раді, яку очолює її представник і соратник Гройсмана Вячеслав Соколовий.

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Жителі Вінниці раніше зареєстрували петицію, у якій вимагають спрямувати на підтримку ЗСУ сотні мільйонів гривень, які заплановані у бюджеті міста на 2024 рік заплановано спрямувати на благоустрій, ремонти та подібні речі.

У петиції зазначається, що за ці кошти можна придбати, як мінімум, десятки тисяч дронів. А минулого року у місті виникало чимало скандалів через нераціональне використання коштів громади.

За підрахунками Forbes Україна, протягом дев’яти місяців минулого року з міського бюджету Вінниці на підтримку Сил оборони України було спрямовано 148 мільйонів гривень.

У той же час на благоустрій Вінниці, мером якої є соратник Гройсмана Сергій Моргунов, витратили майже 830 мільйонів гривень.

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