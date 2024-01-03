Соратники Гройсмана у Вінниці знову хочуть витратити сотні мільйонів гривень на бруківку. Жителі міста проти: вимагають спрямувати кошти на ЗСУ

Жителі Вінниці вимагають спрямувати на підтримку ЗСУ сотні мільйонів гривень, які заплановані у бюджеті міста на цей рік на благоустрій, ремонти та подібні речі. Про це йдеться у петиції до Вінницької міської ради, пише УНН.

У документі зазначається, що за ці кошти можна придбати, як мінімум, десятки тисяч дронів. А минулого року у місті виникало чимало скандалів через нераціональне використання коштів громади.

"Як свідчить бюджет вінницької громади на 2024, сотні мільйонів спрямовані на благоустрій та капітальне будівництво. Ці видатки не є пріоритетними під час війни.

За ці кошти можна закупити десятки тисяч дронів для військових частин, які розташовані у Вінницькій громаді, або інше обладнання для ЗСУ. Нагадую місцевій владі, що війна триває, державному бюджету критично не вистачає коштів на оборону. У 2023 році було купа скандалів та розслідувань щодо нераціонального витрачання коштів місцевих бюджетів під час війни. Проте, як свідчить бюджет Вінницької громади на 2024 рік, це нічого не дало. І далі ця ситуація продовжується", - ідеться у тексті петиції, автором якої є вінничанин Дмитро Снігур.

Додатково

За підрахунками Forbes Україна, протягом дев’яти місяців минулого року з міського бюджету Вінниці на підтримку Сил оборони України було спрямовано 148 мільйонів гривень.

У той же час на благоустрій Вінниці витратили майже 830 мільйонів гривень.

Нагадаємо

Мером Вінниці є представник "Української стратегії Гройсмана" (УСГ) та давній соратник експрем’єра України Сергій Моргунов.

Партія Гройсмана має більшість у Вінницькій міській раді, яка складається з 34 депутатів.

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