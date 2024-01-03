Соратники Гройсмана у Вінниці знову хочуть витратити сотні мільйонів гривень на бруківку. Жителі міста проти: вимагають спрямувати кошти на ЗСУ

ukenru
29 березня, 17:57 • 166956 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 208933 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 187172 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 224360 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 196234 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 163022 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 165085 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 152771 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 442099 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173585 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 118867 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 118700 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 83823 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 110890 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 47938 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 294350 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 442140 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 488716 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 492835 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 398534 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 83823 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 208964 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 147664 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 140719 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 113617 перегляди
Актуальне
Соратники Гройсмана у Вінниці знову хочуть витратити сотні мільйонів гривень на бруківку. Жителі міста проти: вимагають спрямувати кошти на ЗСУ

Соратники Гройсмана у Вінниці знову хочуть витратити сотні мільйонів гривень на бруківку. Жителі міста проти: вимагають спрямувати кошти на ЗСУ

Київ • УНН

 • 29599 перегляди

Соратники Гройсмана у Вінниці знову хочуть витратити сотні мільйонів гривень на бруківку. Жителі міста проти: вимагають спрямувати кошти на ЗСУ

Жителі Вінниці вимагають спрямувати на підтримку ЗСУ сотні мільйонів гривень, які заплановані у бюджеті міста на цей рік на благоустрій, ремонти та подібні речі. Про це йдеться у петиції до Вінницької міської ради, пише УНН.

У документі зазначається, що за ці кошти можна придбати, як мінімум, десятки тисяч дронів. А минулого року у місті виникало чимало скандалів через нераціональне використання коштів громади.

"Як свідчить бюджет вінницької громади на 2024, сотні мільйонів спрямовані на благоустрій та капітальне будівництво. Ці видатки не є пріоритетними під час війни.

За ці кошти можна закупити десятки тисяч дронів для військових частин, які розташовані у Вінницькій громаді, або інше обладнання для ЗСУ. Нагадую місцевій владі, що війна триває, державному бюджету критично не вистачає коштів на оборону. У 2023 році було купа скандалів та розслідувань щодо нераціонального витрачання коштів місцевих бюджетів під час війни. Проте, як свідчить бюджет Вінницької громади на 2024 рік, це нічого не дало. І далі ця ситуація продовжується", - ідеться у тексті петиції, автором якої є вінничанин Дмитро Снігур.

Додатково

За підрахунками Forbes Україна, протягом дев’яти місяців минулого року з міського бюджету Вінниці на підтримку Сил оборони України було спрямовано 148 мільйонів гривень.

У той же час на благоустрій Вінниці витратили майже 830 мільйонів гривень.

Нагадаємо

Мером Вінниці є представник "Української стратегії Гройсмана" (УСГ) та давній соратник експрем’єра України Сергій Моргунов.

Партія Гройсмана має більшість у Вінницькій міській раді, яка складається з 34 депутатів.

Бенкет під час чуми: як керівництво Вінницької облради від Гройсмана розкошує за бюджетні кошти та використовує свої повноваження26.12.23, 10:07 • 691515 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,113.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25