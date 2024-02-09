В области, которой руководят соратники Гройсмана, местные депутаты направили на нужды армии лишь 11% бюджетных средств

В Винницкой области на улучшение обороноспособности Украины из бюджетов местных общин в 2023 году было выделено лишь 11% средств. Об этом говорится в отчете рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" управления стратегических расследований в Винницкой области, пишет УНН со ссылкой на Винницкую ОВА.

Детали

В отчете отмечается, что был проведен анализ использования в течение 2023 года бюджетных средств органами местного самоуправления Винницкой области. Установлено, что общая сумма расходов по незащищенным статьям составляет более 5 миллиардов гривен.

В то же время на цели, связанные с улучшением обороноспособности, в частности, на поддержку ВСУ, правоохранительных органов и других военных формирований было выделено около 570 миллионов гривен, что в процентном отношении составляет лишь 11 % от общей суммы расходов.

Кроме этого, рабочей группой проведено более 100 мониторингов публичных закупок на общую сумму более 400 миллионов гривен. Правоохранителями зарегистрировано два уголовных производства по нецелевому использованию более 10 миллионов гривен.

По итогам местных выборов 2020 в большинстве местных общин Винницкой области всю полноту власти получила партия экс-премьера "Украинская стратегия Гройсмана".

УСГ имеет большинство в областном совете, который возглавляет ее представитель и соратник Гройсмана Вячеслав Соколовый.

Дополнительно

Жители Винницы ранее зарегистрировали петицию, в которой требуют направить на поддержку ВСУ сотни миллионов гривен, которые запланированы в бюджете города на 2024 год запланировано направить на благоустройство, ремонты и подобные вещи.

В петиции отмечается, что за эти средства можно приобрести, как минимум, десятки тысяч дронов. А в прошлом году в городе возникало немало скандалов из-за нерационального использования средств общины.

По подсчетам Forbes Украина, в течение девяти месяцев прошлого года из городского бюджета Винницы на поддержку Сил обороны Украины было направлено 148 миллионов гривен.

В то же время на благоустройство Винницы, мэром которой является соратник Гройсмана Сергей Моргунов, потратили почти 830 миллионов гривен.

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