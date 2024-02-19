Однопартиец Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету, саботирует выделение средств для ВСУ - люди требуют вмешательства правоохранителей
Киев • УНН
Мэра Тульчина, подозреваемого в нанесении ущерба бюджету, обвиняют в умышленном блокировании выделения средств на поддержку Вооруженных сил Украины.
Мэр Тульчина Винницкой области, представитель "Украинской стратегии Гройсмана" Валерий Весняный, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету общины почти на три миллиона гривен, блокирует выделение средств на поддержку Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию в своем обращении к прокурору Винницкой области Алексея Химченко обнародовал депутат Тульчинского городского совета, заместитель председателя бюджетной комиссии Юрий Швейбиш. Обращение публикует местное издание "33-й канал", пишет УНН.
Детали
По информации депутата, в бюджете Тульчина на следующий год было запланировано выделить на поддержку ВСУ почти 25,5 миллионов гривен. Также в громаде образовался остаток средств в размере 34 миллиона гривен, которые тоже планировалось выделить на эти же нужды.
Однако, на сессию был вынесен другой проект бюджета, с дефицитом в 32 миллиона гривен.
"Это было сделано умышленно чтобы вместо выделения свободных остатков для нужд ВСУ, 32 миллиона направить на надуманный дефицит. Поэтому, такой обманный бюджет депутатами не был поддержан", - пишет Юрий Швейбиш.
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Депутат отмечает, что был разработан новый проект бюджета с теми же самыми суммами средств на поддержку украинской армии. Однако, по его убеждению, Валерий Весняный сознательно совершает действия, чтобы бюджет общины не был принят. В частности, привлекает к этому своих подчиненных.
"Находясь в Тульчинской ЦРБ на больничном Валерий Весняный совершает давление на депутатов, привлекая своих подчиненных работников. Так, секретарем исполкома Геннадием Приймаком были собраны начальники отделов Тульчинского городского совета, которые без приглашения в рабочее время пришли на заседание депутатской бюджетной комиссии, требуя ежемесячных премий и всех других надбавок, угрожая увольнениями", - отмечает заместитель председателя бюджетной комиссии в своем обращении.
По его мнению, все это делается исключительно для того, чтобы заблокировать выделение средств на поддержку ВСУ. А потому, просит правоохранителей вмешаться в ситуацию.
"Все эти действия давления на депутатов и дискредитации их осуществляются с целью не принятия наработанного нового проекта бюджета на 2024 год, умышленно создавая коллапс. И, как результат - "ноль" для нужд ВСУ.
Поэтому, прошу Вас привлечь к ответственности председателя Тульчинского городского совета Валерия Весняного за умышленное препятствование работы совета", - заключает Швейбиш.
Контекст
22 января суд избрал меру пресечения мэру города Тульчин Винницкой области от партии экс-премьера Владимира Гройсмана Валерию Весняному. Мужчину подозревают в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, он нанес ущерб городскому бюджету почти на три миллиона гривен. Весняного на 54 суток отправили под стражу с возможностью внесения 800 тысяч гривен залога.
Но, при этом, от исполнения обязанностей городского головы Валерия Весняного не отстранили.
Валерий Весняный является бессменным мэром Тульчина с 2006 года. В 2020 году на эту должность он баллотировался от "Украинской стратегии Гройсмана".
По версии правоохранителей, осенью 2021 года без аукциона, согласования с исполкомом и земельной комиссией горсовета Весняный фактически единолично предоставил 68 гектаров земли в пользование одному из местных сахарных заводов.
Из-за неуплаты аренды за пользование землей, согласно нормативным расчетам, бюджет Тульчина недополучил почти три миллиона гривен.
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Однопартиец Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету, саботирует выделение средств для ВСУ - люди требуют вмешательства правоохранителей
Мэра Тульчина, подозреваемого в нанесении ущерба бюджету, обвиняют в умышленном блокировании выделения средств на поддержку Вооруженных сил Украины.
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