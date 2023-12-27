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Запрос общественности: смогут ли новые руководитель областной полиции и прокурор навести порядок в регионе, который контролирует партия Гройсмана

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 09:11  •  22795 просмотра

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Винницкая область получила новых руководителя Нацполции и прокурора. Судя по всему, они пока присматриваются к ситуации в области.

В октябре этого года Винницкая область получила новых руководителя Нацполции и прокурора. Оба никогда здесь не работали, а значит не связаны с некоторыми местными политическими элитами. 

Судя по всему, они пока присматриваются к ситуации в области. А вот общественность края постепенно начинает требовать от решительных по наведению порядка и обузданию коррупции, пишет УНН.

Правоохранительная шахматная доска Винницкой области

В октябре этого года в Винницкой области сменились руководители двух ключевых правоохранительных органов. 12 октября в качестве руководителя областной Нацполиции представили Юрия Пархоменко. А 30 октября стало известно, что прокурором Винницкой области стал Алексей Химченко. 

Пархоменко работал на различных должностях в Сумской области и в Киеве. С начала полномасштабного вторжения и до назначения в Винницкую область возглавлял Департамент миграционной полиции Национальной полиции Украины.

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Алексей Химченко практически всю свою жизнь проработал в органах прокуратуры Одессы с перерывом на работу в Киеве. С сентября 2021 года и до перевода в Винницкую область занимал должность первого заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры.

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Обращает на себя внимание такая деталь - предыдущий руководитель Нацполиции Винницкой области Иван Ищенко тоже выходец из Одесской области, был там заместителем начальника областного управления Нацполиции.

И еще один момент - назначение новых руководителей Наполиции и Облпрокуратуры Винницкой области произошло с небольшим временным интервалом.

Так же было и в прошлый раз: Ищенко представили 1 июня 2020 года, а руководителя прокуратуры Александра Бутовича - 1 июля того же года.

И что интересно - все четверо "варяги", которые никакого отношения к Винницкой области не имели. 

Кто в поле воин

Ни для кого не секрет, что Винницкая область - это, фактически, вотчина экс-премьер-министра Украины и лидера своей именной партии Владимира Гройсмана. 

Во времена премьерства Владимира Борисовича полицию Винницкой области возглавлял его кум Юрий Педос

А прокурором области был, как утверждается, тоже кум экс-премьера Вячеслав Соколовый, который в 2020 году прошел в Винницкий областной совет от "Украинской стратегии Гройсмана" и был избран его председателем. 

СМИ периодически обвиняли Педоса в причастности к разнообразным скандалам, в том числе и коррупционным, приверженности к московскому патриархату.

В феврале этого года даже появилась информация, что у Педоса проводили обыски.

Соколовому тоже доставалось от СМИ за возможную причастность к коррупции. В частности, писали, что по инициативе прокурора создавались так называемые "благотворительные фонды", которые обслуживали руководство правоохранительных органов. Эти фонды деньгами, якобы, наполняли предприниматели, которые работали без надлежащих документов на рынках города Винницы и Винницкой области.

По мнению местных СМИ, именно желанием команды Зеленского разорвать связи клана Гройсмана с правоохранительными органами и был вызван приход в 2020 году на должности руководителей областных полиции и прокуратуры людей не из Винницкой области. 

В этом контексте внимание к себе привлекает Александр Бутович. Человек с довольно неоднозначной репутацией - когда Бутович работал в Киевской области его обвиняли в причастности к земельному дерибану.

Однако, как пишут винницкие журналисты, именно во времена его руководства прокуратурой Винницкой области началось расследование коррупционных схем, открыто несколько уголовных производств против чиновников. 

Чтобы избавиться от Бутовича представители местного политического клана привлекли некоторых общественных активистов. А также, как утверждают СМИ, "куда надо было занесено 400 тысяч долларов" за организацию масштабной проверки Винницкой областной прокуратуры, следствием которой и стало увольнение Бутовича.

Общественность ждет

Пока новый главный полицейский Винницкой области и новый прокурор области не делали громких заявлений и резких движений.

Хотя общественность края уже просит их обратить на определенные возможные злоупотребления представителей партии Гройсмана. В частности, на ситуацию в Лука-Мелешковской громаде, где одна фирма при содействии председателя ОТГ от "Украинской стратегии Гройсмана", фактически, за бесценок много лет подряд пользуется землями водного фонда.

Подобных и не только ситуаций по всей Винницкой области можно насобирать десятки, если не сотни.

И на данном этапе ключевая задача новых руководителей полиции и прокуратуры обратить на них внимание и попытаться дать им правовую оценку.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
Запит громадськості: чи зможуть нові керівник обласної поліції та прокурор навести лад в регіоні, який контролює партія Гройсмана
Public inquiry: will the new regional police chief and prosecutor be able to restore order in the region controlled by Groysman's party
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