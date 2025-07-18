Призвався на службу і сидів вдома: судитимуть депутата Вінницької облради від ОПЗЖ
Київ • УНН
До суду направили справу депутата Вінницької облради від ОПЗЖ, обвинуваченого в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Він незаконно отримав майже 200 000 гривень, не виконуючи обов'язків військовослужбовця.
Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону направили до суду обвинувальний стосовно депутата Вінницької обласної ради VІІІ скликання ‒ військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, обвинуваченого в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.
В прокуратурі не називають імені депутата, однак за даними УНН йдеться про Олександра Царенка - представника Вінницької обласної ради від забороненої в Україні ОПЗЖ, якого призвали на військову службу на початку повномасштабного вторгнення.
Деталі
За даними слідства, у листопаді 2022 року він ввів в оману своє командування, повідомивши про необхідність виконання ним окремих завдань із залучення благодійної допомоги поза межами військової частини.
Насправді ж, депутат не приступив до виконання обов’язків військової служби, а вибув за місцем свого проживання у м. Тульчин Вінницької області. Таким чином, він фактично не виконував покладені на нього службові обов’язки до травня 2023 року, коли його дії були викриті співробітниками правоохоронних органів
За цей час, як повідомляється, він щомісячно незаконно отримував грошове забезпечення та додаткові виплати для військовослужбовців. Загальна сума незаконно отриманих коштів - майже 200 000 гривень.
Дії депутата кваліфікували за ч. 4 ст. 409 та ч. 2 ст. 190 КК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 242 тис. гривень, яку було сплачено.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР у м. Хмельницькому, за оперативного супроводження УСБУ та УСР ДСР Нацполіції України у Вінницькій області.
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