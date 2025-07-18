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Призвався на службу і сидів вдома: судитимуть депутата Вінницької облради від ОПЗЖ

Київ • УНН

 • 1826 перегляди

До суду направили справу депутата Вінницької облради від ОПЗЖ, обвинуваченого в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Він незаконно отримав майже 200 000 гривень, не виконуючи обов'язків військовослужбовця.

Призвався на службу і сидів вдома: судитимуть депутата Вінницької облради від ОПЗЖ

Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону направили до суду обвинувальний стосовно депутата Вінницької обласної ради VІІІ скликання ‒ військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, обвинуваченого в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.

В прокуратурі не називають імені депутата, однак за даними УНН йдеться про Олександра Царенка - представника Вінницької обласної ради від забороненої в Україні ОПЗЖ, якого призвали на військову службу на початку повномасштабного вторгнення.

Деталі

За даними слідства, у листопаді 2022 року він ввів в оману своє командування, повідомивши про необхідність виконання ним окремих завдань із залучення благодійної допомоги поза межами військової частини.

Насправді ж, депутат не приступив до виконання обов’язків військової служби, а вибув за місцем свого проживання у м. Тульчин Вінницької області. Таким чином, він фактично не виконував покладені на нього службові обов’язки до травня 2023 року, коли його дії були викриті співробітниками правоохоронних органів

- вказали в прокуратурі. 

За цей час, як повідомляється, він щомісячно незаконно отримував грошове забезпечення та додаткові виплати для військовослужбовців. Загальна сума незаконно отриманих коштів - майже 200 000 гривень.

Дії депутата кваліфікували за ч. 4 ст. 409 та ч. 2 ст. 190 КК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 242 тис. гривень, яку було сплачено.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР у м. Хмельницькому, за оперативного супроводження УСБУ та УСР ДСР Нацполіції України у Вінницькій області.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
Національна поліція України
Вінницька область
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Тульчин
Україна
Хмельницький
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