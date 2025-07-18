Призвався на службу і сидів вдома: судитимуть депутата Вінницької облради від ОПЗЖ

Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону направили до суду обвинувальний стосовно депутата Вінницької обласної ради VІІІ скликання ‒ військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, обвинуваченого в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.

В прокуратурі не називають імені депутата, однак за даними УНН йдеться про Олександра Царенка - представника Вінницької обласної ради від забороненої в Україні ОПЗЖ, якого призвали на військову службу на початку повномасштабного вторгнення.

За даними слідства, у листопаді 2022 року він ввів в оману своє командування, повідомивши про необхідність виконання ним окремих завдань із залучення благодійної допомоги поза межами військової частини.

Насправді ж, депутат не приступив до виконання обов’язків військової служби, а вибув за місцем свого проживання у м. Тульчин Вінницької області. Таким чином, він фактично не виконував покладені на нього службові обов’язки до травня 2023 року, коли його дії були викриті співробітниками правоохоронних органів