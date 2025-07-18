Призвался на службу и сидел дома: будут судить депутата Винницкого облсовета от ОПЗЖ
Киев • УНН
В суд направили дело депутата Винницкого облсовета от ОПЗЖ, обвиняемого в уклонении от военной службы и мошенничестве. Он незаконно получил почти 200 000 гривен, не выполняя обязанностей военнослужащего.
Прокуроры Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Винницкого областного совета VIII созыва – военнослужащего Сил ТрО ВСУ, обвиняемого в уклонении от военной службы и мошенничестве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
В прокуратуре не называют имени депутата, однако по данным УНН речь идет об Александре Царенко - представителе Винницкого областного совета от запрещенной в Украине ОПЗЖ, которого призвали на военную службу в начале полномасштабного вторжения.
Детали
По данным следствия, в ноябре 2022 года он ввел в заблуждение свое командование, сообщив о необходимости выполнения им отдельных задач по привлечению благотворительной помощи вне воинской части.
На самом же деле, депутат не приступил к исполнению обязанностей военной службы, а выбыл по месту своего жительства в г. Тульчин Винницкой области. Таким образом, он фактически не выполнял возложенные на него служебные обязанности до мая 2023 года, когда его действия были разоблачены сотрудниками правоохранительных органов
За это время, как сообщается, он ежемесячно незаконно получал денежное довольствие и дополнительные выплаты для военнослужащих. Общая сумма незаконно полученных средств - почти 200 000 гривен.
Действия депутата квалифицировали по ч. 4 ст. 409 и ч. 2 ст. 190 УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 242 тыс. гривен, который был уплачен.
Досудебное расследование осуществляли следователи ТУ ГБР в г. Хмельницком, при оперативном сопровождении УСБУ и УСР ДСР Нацполиции Украины в Винницкой области.
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