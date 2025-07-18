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Призвался на службу и сидел дома: будут судить депутата Винницкого облсовета от ОПЗЖ

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

В суд направили дело депутата Винницкого облсовета от ОПЗЖ, обвиняемого в уклонении от военной службы и мошенничестве. Он незаконно получил почти 200 000 гривен, не выполняя обязанностей военнослужащего.

Призвался на службу и сидел дома: будут судить депутата Винницкого облсовета от ОПЗЖ

Прокуроры Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Винницкого областного совета VIII созыва – военнослужащего Сил ТрО ВСУ, обвиняемого в уклонении от военной службы и мошенничестве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

В прокуратуре не называют имени депутата, однако по данным УНН речь идет об Александре Царенко - представителе Винницкого областного совета от запрещенной в Украине ОПЗЖ, которого призвали на военную службу в начале полномасштабного вторжения.

Детали

По данным следствия, в ноябре 2022 года он ввел в заблуждение свое командование, сообщив о необходимости выполнения им отдельных задач по привлечению благотворительной помощи вне воинской части.

На самом же деле, депутат не приступил к исполнению обязанностей военной службы, а выбыл по месту своего жительства в г. Тульчин Винницкой области. Таким образом, он фактически не выполнял возложенные на него служебные обязанности до мая 2023 года, когда его действия были разоблачены сотрудниками правоохранительных органов

- указали в прокуратуре. 

За это время, как сообщается, он ежемесячно незаконно получал денежное довольствие и дополнительные выплаты для военнослужащих. Общая сумма незаконно полученных средств - почти 200 000 гривен.

Действия депутата квалифицировали по ч. 4 ст. 409 и ч. 2 ст. 190 УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 242 тыс. гривен, который был уплачен.

Досудебное расследование осуществляли следователи ТУ ГБР в г. Хмельницком, при оперативном сопровождении УСБУ и УСР ДСР Нацполиции Украины в Винницкой области.

Задержан депутат Волынского облсовета, который помогал уклонистам выехать за границу за $500003.07.25, 17:39 • 1404 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Винницкая область
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Тульчин
Украина
Хмельницкий
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