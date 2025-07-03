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Задержан депутат Волынского облсовета, помогавший уклонистам выехать за границу за $5000

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Депутат Волынского областного совета подозревается в организации схемы незаконной переправки мужчин за границу. Он способствовал оформлению «волонтерских» документов для военнообязанных, а в преступную группу входили помощники суда и руководители благотворительных фондов.

Задержан депутат Волынского облсовета, помогавший уклонистам выехать за границу за $5000

Депутат Волынского областного совета подозревается в участии в схеме уклонения от мобилизации. По данным следствия, чиновник за $5000 способствовал оформлению "волонтерских" документов для военнообязанных. Об этом информирует страница Офиса Генерального прокурора.

УНН утром сообщал об обысках, которые были проведены правоохранителями у депутата Волынского облсовета.

Детали

Прокуратура сообщила о подозрении депутату Волынского областного совета за участие в преступной организации, которая занималась переправкой мужчин за границу

- говорится в сообщении.

Фигурант, по данным следствия, организовал масштабную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Схемой занималась преступная группа; кроме депутата Волынского облсовета, в эту группу входили:

  • помощники Хозяйственного суда Ровенской области;
    • руководители благотворительных фондов;
      • другие лица.

        Руководила преступной группой бывшая заместитель председателя Волынской ОВА, которая уже находится под стражей. Обвинительный акт в отношении нее находится на рассмотрении в суде.

        Депутату Волынского областного совета сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 255 (участие в преступном сообществе или преступной организации), ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

        - информирует Офис Генерального прокурора.

        Контекст

        Начиная с августа 2022 года участники ОПГ незаконно переправили за границу более 100 военнообязанных. Подозреваемые вносили данные мужчин в систему "Шлях", что позволяло им беспрепятственно пересекать границу. По версии следствия, стоимость такой услуги составляла около 5 тыс долл США с каждого лица, деньги участникам преступной организации передавали через посредников.

        Напомним

        УНН утром 3 июля сообщил, что правоохранители пришли с обысками к депутату Волынского облсовета. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства о незаконной переправке мужчин за границу под видом волонтеров (ст. 332 УКУ).

        По информации пресс-службы Офиса генерального прокурора, 3 июля был проведен ряд обысков в Волынской и Хмельницкой областях по месту жительства и пребывания подозреваемого.

        Дополнение

        Сейчас судом уже вынесены обвинительные приговоры семи постоянным участникам преступной организации, которые заключили соглашения с прокурорами о признании виновности, предоставив обличительные показания в отношении своих сообщников.

        Подозреваемому депутату грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        ОбществоКриминал и ЧП
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