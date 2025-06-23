"Солдатка" на бумаге: суд арестовал с возможностью внесения залога депутатку облсовета Днепровщины

Центральный районный суд Днепра арестовал с возможностью внесения залога в размере 757 тыс. грн депутатку Днепропетровского облсовета Марианну Мирошниченко, которую подозревают в фиктивной службе в ВСУ ради имиджа.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ДБР.

По материалам ДБР Центральный районный суд Днепра избрал меру пресечения троим фигурантам громкого дела о фиктивной службе в ВСУ.

Согласно решению суда депутатка областного совета взята под стражу с возможностью внесения залога в 757 тыс. грн - говорится в сообщении.

Сообщается, что ее сообщник — заместитель командира части — должен внести более 181 тыс. грн залога. Начальник учебного центра будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Дополнение

На Днепропетровщине депутатку областного совета Марианну Мирошниченко подозревают в организации фиктивного прохождения службы в рядах ВСУ, чтобы усилить собственный политический имидж. Она не посещала учений, но получила воинское звание и более 200 тысяч гривен из бюджета.