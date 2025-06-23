"Солдатка" на бумаге: суд арестовал с возможностью внесения залога депутатку облсовета Днепровщины

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Глава СБУ приоткрыл часть деталей спецоперации "Паутина"
12:28 • 2690 просмотра
Глава СБУ приоткрыл часть деталей спецоперации "Паутина"
12:19 • 14602 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности
Эксклюзив
08:45 • 19215 просмотра
Пациенты пока не почувствовали удешевление цен на лекарства, реформы только начинаются – директор БФ «Пациенты Украины»
07:05 • 60428 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
23 июня, 06:23 • 48823 просмотра
Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 339 из 352 дронов и 15 из 16 ракет
Эксклюзив
22 июня, 16:24 • 87759 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 15:59 • 126183 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
22 июня, 15:12 • 97132 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Эксклюзив
22 июня, 07:59 • 109095 просмотра
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
21 июня, 18:14 • 221067 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.2м/с
54%
747мм
Популярные новости
В Киеве временно закрыт один из выходов со станции метро "Святошин"23 июня, 02:57 • 29133 просмотра
Комбинированный удар по Киеву: по меньшей мере 5 погибших, 19 раненых, среди них дети и беременная женщина (видео)23 июня, 04:00 • 45312 просмотра
"Творец уберег": в дом фронтмена "Антитіла" Тараса Тополи попала российская ракета23 июня, 05:44 • 30960 просмотра
В Польше задержали мужчину, который девять дней удерживал и избивал украинку07:47 • 21120 просмотра
В Краматорске завершили спасательные работы после российского удара: погибли пять человек10:41 • 12337 просмотра
публикации
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности12:19 • 14602 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 303602 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 359476 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 239913 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 284691 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Новая Зеландия
Гаага
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 95925 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 221067 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 95856 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 97467 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 102324 просмотра
Актуальное
Facebook
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Boeing AH-64 Apache
Северный поток — 2
Томагавк (семейство ракет)

"Солдатка" на бумаге: суд арестовал с возможностью внесения залога депутатку облсовета Днепровщины

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Депутатка Днепропетровского облсовета, которую подозревают в фиктивной службе в ВСУ, взята под стражу с залогом. Ее сообщники также получили меры пресечения.

"Солдатка" на бумаге: суд арестовал с возможностью внесения залога депутатку облсовета Днепровщины

Центральный районный суд Днепра арестовал с возможностью внесения залога в размере 757 тыс. грн депутатку Днепропетровского облсовета Марианну Мирошниченко, которую подозревают в фиктивной службе в ВСУ ради имиджа.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ДБР.

По материалам ДБР Центральный районный суд Днепра избрал меру пресечения троим фигурантам громкого дела о фиктивной службе в ВСУ.

Согласно решению суда депутатка областного совета взята под стражу с возможностью внесения залога в 757 тыс. грн

- говорится в сообщении.

Сообщается, что ее сообщник — заместитель командира части — должен внести более 181 тыс. грн залога. Начальник учебного центра будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Дополнение

На Днепропетровщине депутатку областного совета Марианну Мирошниченко подозревают в организации фиктивного прохождения службы в рядах ВСУ, чтобы усилить собственный политический имидж. Она не посещала учений, но получила воинское звание и более 200 тысяч гривен из бюджета.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Днепр
Вооруженные силы Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9