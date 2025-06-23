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"Солдатка" на папері: суд арештував з можливістю внесення застави депутатку облради Дніпровщини

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Депутатку Дніпропетровської облради, яку підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ, взято під варту із заставою. Її спільники також отримали запобіжні заходи.

"Солдатка" на папері: суд арештував з можливістю внесення застави депутатку облради Дніпровщини

Центральний районний суд Дніпра арештував з можливістю внесення застави у розмірі 757 тис. грн депутатку Дніпропетровської облради Маріанну Мірошниченко, яку підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ заради іміджу.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

За матеріалами ДБР Центральний районний суд Дніпра обрав запобіжні заходи трьом фігурантам гучної справи про фіктивну службу в ЗСУ.

Згідно з рішенням суду депутатку обласної ради взято під варту з можливістю внесення застави у 757 тис. грн

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що її спільник — заступник командира частини — має внести понад 181 тис. грн застави. Начальник навчального центру перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Доповнення

На Дніпропетровщині депутатку обласної ради Маріанну Мірошниченко підозрюють в організації фіктивного проходження служби в лавах ЗСУ, щоб підсилити власний політичний імідж. Вона не відвідувала навчань, але отримала військове звання та понад 200 тисяч гривень із бюджету.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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