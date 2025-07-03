Затримано депутата Волинської облради допомагав ухилянтам виїхати за кордон за $5000

Депутат Волинської обласної ради підозрюється в участі у схемі ухилення від мобілізації. За даними слідства, посадовець за $5000 він сприяв оформленню "волонтерських" документів для військовозобов'язаних. Про це інформує сторінка Офісу Генерального прокурора.

УНН вранці повідомляв про обшуки, які були проведені правоохоронцями у депутата Волинської облради.

Деталі

Прокуратура повідомила про підозру депутату Волинської обласної ради за участь в злочинній організації, яка займалася переправленням чоловіків за кордон - ідеться у дописі.

Фігурант, за даними слідства, організував масштабну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Схемою займалася злочинна група; окрім депутата Волинської облради, до цієї групи входили:

помічники Господарського суду Рівненської області;

керівники благодійних фондів;

інші особи.

Керувала злочинною групою колишня заступниця голови Волинської ОВА, яка вже перебуває під вартою. Обвинувальний акт щодо неї знаходиться на розгляді в суді.

Депутату Волинської обласної ради повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній спільноті або злочинній організації), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. - інформує Офіс Генерального прокурора.

Контекст

Починаючи з серпня 2022 року учасники ЗО незаконно переправили за кордон понад 100 військовозобов’язаних. Підозрювані вносили дані чоловіків до системи "Шлях", що надавало їм змогу безперешкодно перетинати кордон. За версією слідства, вартість такої послуги становила близько 5 тис дол США з кожної особи, гроші учасникам злочинної організації передавали через посередників.

Нагадаємо

УНН вранці 3 липня повідомив, що правоохоронці прийшли з обшуками до депутата Волинської облради. Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження про незаконне переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів (ст. 332 ККУ).

За інформацією пресслужби Офісу генерального прокурора, 3 липня було проведено низку обшуків у Волинській та Хмельницькій областях за місцем проживання та перебування підозрюваного.

Доповнення

Наразі судом вже ухвалено обвинувальні вироки семи постійним учасникам злочинної організації, які уклали угоди з прокурорами про визнання винуватості надавши викривальні показання щодо своїх спільників.

Підозрюваному депутату загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

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