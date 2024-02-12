У Вінницькій області зафіксовано рух ворожих безпілотників у західному напрямку
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення безпілотних літальних апаратів, які рухалися в західному напрямку над Козятинським і Тульчинським районами Вінницької області.
Повітряні сили Збройних сил України інформують про напрямок безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у Вінницькій області. За даними, БпЛА були виявлені на території Козятинського та Тульчинського районів. Обидва спрямовані на захід. Передає УНН.
Виявлено ворожі безпілотники, які рухаються на захід з центральної України в напрямку Вінницької області12.02.24, 01:41 • 40066 переглядiв