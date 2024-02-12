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У Вінницькій області зафіксовано рух ворожих безпілотників у західному напрямку

У Вінницькій області зафіксовано рух ворожих безпілотників у західному напрямку

Київ • УНН

 • 44038 перегляди

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення безпілотних літальних апаратів, які рухалися в західному напрямку над Козятинським і Тульчинським районами Вінницької області.

Повітряні сили Збройних сил України інформують про напрямок безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у Вінницькій області. За даними, БпЛА були виявлені на території Козятинського та Тульчинського районів. Обидва спрямовані на захід. Передає УНН.

Виявлено ворожі безпілотники, які рухаються на захід з центральної України в напрямку Вінницької області12.02.24, 01:41 • 40066 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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