Виявлено ворожі безпілотники, які рухаються на захід з центральної України в напрямку Вінницької області
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили про виявлення безпілотних літальних апаратів з Кіровоградської та Черкаської областей, які прямували на захід у напрямку Вінницької області.
Українські Повітряні Сили повідомили про напрям безпілотних літальних апаратів (БпЛА) від Кіровоградської та Черкаської областей, які прямують у напрямку Вінниччини. За інформацією, курс руху зазначених БпЛА є західним. Передає УНН.
Повітряні сили ЗСУ зафіксували нове переміщення ворожих безпілотників у центральній Україні12.02.24, 01:07 • 38789 переглядiв