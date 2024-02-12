Обнаружены вражеские беспилотники, которые движутся на запад из центральной Украины в направлении Винницкой области

рф ударила дронами по Павлограду: больницы на альтернативном питании

российские беспилотники атаковали город Павлоград в Днепропетровской области, вызвав отключение электроэнергии и перебои с водой в некоторых близлежащих населенных пунктах, а больницы были переведены на резервное питание.