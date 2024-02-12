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В Винницкой области зафиксировано движение вражеских беспилотников в западном направлении

В Винницкой области зафиксировано движение вражеских беспилотников в западном направлении

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 00:25  •  3155 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в западном направлении над Казатинским и Тульчинским районами Винницкой области.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о направлении беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в Винницкой области. По данным, БпЛА были обнаружены на территории Казатинского и Тульчинского районов. Оба направлены на запад. Передает УНН.

Обнаружены вражеские беспилотники, которые движутся на запад из центральной Украины в направлении Винницкой области11 февраль 2024, 23:41 • 7979 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
tulchynТульчин
ukrainaУкраина
vinnitsaВинница
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
У Вінницькій області зафіксовано рух ворожих безпілотників у західному напрямку
Movement of enemy drones in western direction spotted in Vinnytsia region
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В Винницкой области зафиксировано движение вражеских беспилотников в западном направлении

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в западном направлении над Казатинским и Тульчинским районами Винницкой области.

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Воздушные силы ВСУ зафиксировали перемещение вражеских беспилотников над несколькими регионами

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что наблюдали активность вражеских беспилотников в нескольких областях, включая Кировоградскую, Полтавскую, Одесскую и Николаевскую, причем некоторые из них летели на север.

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Воздушные силы ВСУ зафиксировали перемещение вражеских беспилотников над несколькими регионами

Воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах баллистики

Воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет в областях, где была объявлена воздушная тревога.

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рф ударила дронами по Павлограду: больницы на альтернативном питании

российские беспилотники атаковали город Павлоград в Днепропетровской области, вызвав отключение электроэнергии и перебои с водой в некоторых близлежащих населенных пунктах, а больницы были переведены на резервное питание.

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