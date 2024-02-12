В Винницкой области зафиксировано движение вражеских беспилотников в западном направлении
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в западном направлении над Казатинским и Тульчинским районами Винницкой области.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о направлении беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в Винницкой области. По данным, БпЛА были обнаружены на территории Казатинского и Тульчинского районов. Оба направлены на запад. Передает УНН.
Обнаружены вражеские беспилотники, которые движутся на запад из центральной Украины в направлении Винницкой области11 февраль 2024, 23:41 • 7979 просмотров
В Винницкой области зафиксировано движение вражеских беспилотников в западном направлении
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в западном направлении над Казатинским и Тульчинским районами Винницкой области.
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