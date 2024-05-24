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12-річну дитину на велосипеді на смерть збило авто на Вінниччині

12-річну дитину на велосипеді на смерть збило авто на Вінниччині

Київ • УНН

 • 16402 перегляди

У селі Нестерварка Тульчинського району Вінницької області 12-річний місцевий житель загинув після того, як його збив водій автомобіля Toyota, коли він перебігав дорогу у невстановленому місці.

У Вінницькій області, у селі Нестерварка, 12-річний хлопчик загинув після того, як його збив водій автомобіля Toyota, коли він перетинав дорогу у невстановленому місці, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією слідства, 23 травня в селі Нестерварка Тульчинського району 35-річний водій автомобіля Toyota, допустив наїзд на велосипедиста, який здійснював перетин проїзної частини у невстановленому місці.

"Внаслідок ДТП 12-річний місцевий житель помер під час надання медичної допомоги", - повідомили у поліції.

Водій, як вказано, освідуваний, він тверезий. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

На Полтавщині біля ТЦ автомобіль збив двох підлітків24.05.24, 11:35 • 17587 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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