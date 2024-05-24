На Полтавщині біля ТЦ автомобіль збив двох підлітків
Київ • УНН
Двоє підлітків були збиті автомобілем і госпіталізовані в результаті аварії на парковці в Кременчуці, Полтавська область.
У Кременчуці Полтавської області автівка на парковці одного з торгових центрів збила двох підлітків. Дівчат госпіталізували до лікарні. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Подія сталася 23-го травня на паркувальному майданчику одного з торгових центрів у місті Кременчук.
За попередніми даними, автомобіль Nissan під керуванням водійки 2001 року народження збив двох дівчат (2008 та 2007 років народження).
Унаслідок ДТП постраждалих госпіталізували до лікарні для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
Причини та обставини ДТП з’ясовує поліція.
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