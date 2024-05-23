На Дніпропетровщині через ДТП спалахнуло авто з двома людьми: вони загинули
Київ • УНН
Двоє людей були знайдені мертвими в автомобілі після зіткнення легкового автомобіля "Таврія" та вантажівки "Мерседес 608", яка загорілася біля П'ятихаток Кам'янського району на Дніпропетровщині.
Сьогодні вранці поблизу міста П'ятихатки, Кам'янського району у результаті ДТП загорівся легковий автомобіль "Таврія" та вантажний "Mercedes 608", виявлено двох загиблих. Про це повідомили у ДСНС, пише УНН.
23 травня о 04:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу автомобілів на автошляху Знам'янка-Луганськ-Ізварине поза межами міста П'ятихатки в Кам'янському районі,
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В результаті ДТП загорілися легковий автомобіль "Таврія" та вантажний "Mercedes 608", у легковику було знайдено двох загиблих осіб.
До гасіння пожежі залучалося 5 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.
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