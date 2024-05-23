В Днепропетровской области из-за ДТП вспыхнуло авто с двумя людьми: они погибли

Сегодня утром вблизи города Пятихатки, Каменского района в результате ДТП загорелся легковой автомобиль "Таврия" и грузовой "Mercedes 608", обнаружены двое погибших. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

23 мая в 04:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре автомобилей на автодороге Знаменка-Луганск-Изварино за пределами города Пятихатки в Каменском районе, - сообщили в ГСЧС.

Детали

В результате ДТП загорелись легковой автомобиль "Таврия" и грузовой "Mercedes 608", в легковушке были найдены два погибших человека.

К тушению пожара привлекалось 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним

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