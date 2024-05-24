На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ

В Кременчуге Полтавской области автомобиль на парковке одного из торговых центров сбил двух подростков. Девушек госпитализировали в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Происшествие произошло 23-го мая на парковочной площадке одного из торговых центров в городе Кременчуг.

По предварительным данным, автомобиль Nissan под управлением водительницы 2001 года рождения сбил двух девушек (2008 и 2007 годов рождения).

В результате ДТП пострадавших госпитализировали в больницу для установления степени тяжести телесных повреждений.

Причины и обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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