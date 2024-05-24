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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ

Двое подростков были сбиты автомобилем и госпитализированы в результате аварии на парковке в Кременчуге, Полтавская область.

Общество •   •  9242 просмотра
На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ

Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"

Украинские партизаны сообщают, что россияне эвакуируют военнослужащих из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма, вероятно, в ожидании успешных атак украинских военных.

Война •   •  10738 просмотра
Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"

"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы

Бывший агроном Николай Будняк выиграл грант от Благотворительного фонда «МХП-Громаді» на открытие теплицы в селе Следы Винницкой области.

Общество •   •  8553 просмотра
"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы

С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей

123 ребенка из 36 населенных пунктов Харьковской области, включая детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, будут принудительно эвакуированы в Волынскую область в течение 60 дней в рамках бесплатной операции с участием ЮНИСЕФ и "СОС Дитячі Містечка".

Общество •   •  10336 просмотра
С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей

В столице открыли пешеходный мост на Оболонский остров

В Киеве открыли пешеходный мост, соединяющий Оболонский остров и парк «Наталка» возле Оболонской набережной.

Общество •   •  9253 просмотра
В столице открыли пешеходный мост на Оболонский остров

США пересмотрят сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за закона об «иностранных агентах»

Соединенные Штаты начинают пересматривать двустороннее сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за грузинского закона об "иностранных агентах", который подрывает демократию и подавляет инакомыслие.

Новости Мира •   •  8547 просмотра
США пересмотрят сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за закона об «иностранных агентах»

В Винницкой области дочь павшего защитника основала спортивный кружок в память об отце

Дочь погибшего украинского солдата основала спортивный кружок "Олимп" в Могилеве-Подольском Винницкой области, чтобы почтить память отца и предоставить детям место для физического и психологического восстановления во время войны.

Общество •   •  9561 просмотра
В Винницкой области дочь павшего защитника основала спортивный кружок в память об отце

Из-за атаки рф на Харьков сгорело 50 000 книг: Зеленский показал последствия

Российское нападение на Харьковскую область убило и ранило людей, разрушило типографию и сожгло 50 000 книг, продемонстрировав войну России против человечности и нормальной жизни.

Война •   •  13648 просмотра
Из-за атаки рф на Харьков сгорело 50 000 книг: Зеленский показал последствия

Макеевка на Луганщине находится под постоянным огнем россиян, людям предлагают эвакуироваться - ОВА

По Макеевке Луганской области нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами, людям предлагают выезжать.

Общество •   •  13014 просмотра
Макеевка на Луганщине находится под постоянным огнем россиян, людям предлагают эвакуироваться - ОВА

В Одессе ночью произошел пожар в многоэтажке: есть пострадавшая

Ночью на балконе квартиры на 9-м этаже многоэтажки в Одессе вспыхнул пожар, в результате которого один жилец был госпитализирован.

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В Одессе ночью произошел пожар в многоэтажке: есть пострадавшая