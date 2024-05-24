12-летнего ребенка на велосипеде насмерть сбил автомобиль в Винницкой области
Киев • УНН
В селе Нестерварка Тульчинского района Винницкой области 12-летний местный житель погиб после того, как его сбил водитель автомобиля Toyota, когда он перебегал дорогу в неустановленном месте.
В Винницкой области, в селе Нестерварка, 12-летний мальчик погиб после того, как его сбил водитель автомобиля Toyota, когда он пересекал дорогу в неустановленном месте, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
По предварительной информации следствия, 23 мая в селе Нестерварка Тульчинского района 35-летний водитель автомобиля Toyota, допустил наезд на велосипедиста, который осуществлял пересечение проезжей части в неустановленном месте.
"В результате ДТП 12-летний местный житель скончался во время оказания медицинской помощи", - сообщили в полиции.
Водитель, как указано, освидетельствован, он трезв. Автомобиль помещен на штрафплощадку.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
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