12-летнего ребенка на велосипеде насмерть сбил автомобиль в Винницкой области

В Винницкой области, в селе Нестерварка, 12-летний мальчик погиб после того, как его сбил водитель автомобиля Toyota, когда он пересекал дорогу в неустановленном месте, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации следствия, 23 мая в селе Нестерварка Тульчинского района 35-летний водитель автомобиля Toyota, допустил наезд на велосипедиста, который осуществлял пересечение проезжей части в неустановленном месте.

"В результате ДТП 12-летний местный житель скончался во время оказания медицинской помощи", - сообщили в полиции.

Водитель, как указано, освидетельствован, он трезв. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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