За мошенничество на 3 млн грн в Винницкой области будут судить мэра Тульчина

Завершено расследование в отношении Тульчинского городского головы, который провернул махинации с землей на 3 млн грн: установлено, что чиновник точно знал о том, что действует в нарушение законодательства, но давал указания, чтобы скрыть сделку. Мэру Тульчина грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Об этом передает пресс-служба Государственного бюро расследований, сообщает УНН.

Детали

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении Тульчинского городского головы.

Установлено, что чиновник без соответствующего решения исполкома и профильной комиссии, подписал документы на аренду 70 га площади территориальной общины под сахарный завод.

За пользование землями коммунальной собственности арендатор должен уплатить в бюджет 3% от нормативной стоимости.

Чиновник и бизнесмен искусственно "нарисовали" стоимость оценки в 2 млн грн. Как оказалось, оценка участка превышала указанную в договоре в 51 раз, - руководство сахарного завода не доплатило за аренду 2 млн 803 тыс. грн.

В расследовании утверждается, что городской голова точно знал о том, что действует в нарушение законодательства, но давал указания подчиненным, которые могли бы скрыть сделку.

До 2023 года дело расследовали работники Нацполиции, впоследствии оно было передано ГБР, и уже в январе 2024 года чиновнику было сообщено о подозрении.

Речь идет о злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним,

Суд взял под стражу заместителя председателя Запорожского областного совета и местного депутата по обвинению в махинациях с медицинскими закупками.

Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области, которая ставила под угрозу безопасность объектов критической инфраструктуры в регионе.