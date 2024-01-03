В ДСНС викрили корупціонерів, які ставила під загрозу безпеку критичної інфраструктури Тернопільщини

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, які ставила під загрозу безпеку об’єктів критичної інфраструктури в регіоні. Про це повідомляє управління СБ України в Тернопільській області, пише УНН.

СБУ викрила корупційну схему в ДСНС, яка ставила під загрозу безпеку об’єктів критичної інфраструктури Тернопільщини - йдеться у повідомленні.

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Перевіряється причетність до протиправної діяльності понад 10 посадовців ДСНС. За даними слідства, вони одержували до 20% "відкату" з кожного договору на протипожежне обслуговування підприємств.

Для цього, співробітники ДСНС зареєстрували на свого родича три приватних підприємства, які виконують роботи протипожежного призначення. Потім, використовуючи службові повноваження, посадовці змушували підприємців укладати договори на одержання відповідних послуг виключно з підконтрольними їм фірмами.

Під час 19 обшуків правоохоронцями виявлено:

документацію та чорнові записи з доказами незаконної діяльності;

банківські карти, на які перераховували «відкати»;



близько 250 тис. грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом.



Одному із учасників схеми – головному інспектору відділу запобігання надзвичайним ситуаціям повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру й іншим особам.

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