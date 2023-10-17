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The Guardian

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Забув задекларувати майно дружини на майже 13 млн грн: посадовцю ДСНС повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Повідомлено про підозру начальнику однієї з пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Києві, який не вказав в декларації майно дружини на майже 13 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Забув задекларувати майно дружини на майже 13 млн грн: посадовцю ДСНС повідомили про підозру

Цитата

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру посадовцю ДСНС, який не вказав в декларації майно дружини на мільйони гривень (ч. 2 ст. 366-2 КК України)», - йдеться в повідомлені.

Деталі

За даними слідства, у декларації за 2020 рік заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у м. Києві не вказав належне його дружині нерухоме майно у Києві та Київській області – 4 квартири, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку.

«Відомості, що були внесені у декларації посадовця, відрізнялися від достовірних на загальну суму 11,9 млн грн. Надалі, у декларації за 2021 році посадовець знову не задекларував зазначену нерухомість, а також ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність у 2021 році. Цього разу відомості відрізнялися від достовірних на суму 12,7 млн грн», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

12 жовтня набрав чинності закон щодо відновлення декларування. Наразі фактично є три кампанії декларування: за 2021 рік, 2022 та 2023 рік, а також ключові дати, до яких потрібно подати декларації за той чи інший період.

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