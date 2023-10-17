Забыл задекларировать имущество жены на почти 13 млн грн: чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении

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«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении должностному лицу ГСЧС, который не указал в декларации имущество жены на миллионы гривен (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в декларации за 2020 год заместитель начальника одной из пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве не указал принадлежащее его жене недвижимое имущество в Киеве и Киевской области – 4 квартиры, 4 нежилых помещения, 4 машиноместа, жилой дом и земельный участок.

«Сведения, которые были внесены в декларации чиновника, отличались от достоверных на общую сумму 11,9 млн грн. В дальнейшем, в декларации за 2021 году чиновник снова не задекларировал указанную недвижимость, а также еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность в 2021 году. На этот раз сведения отличались от достоверных на сумму 12,7 млн грн», - отмечается в сообщении.

Дополнение

12 октября вступил в силу закон о возобновлении декларирования. Сейчас фактически есть три кампании декларирования: за 2021 год, 2022 и 2023 год, а также ключевые даты, до которых нужно подать декларации за тот или иной период.