У НАЗК назвали терміни подання декларацій за 2021 – 2022 роки

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Повідомляється, що кампанія декларування за 2021та 2022 рік завершується 31 січня 2024 року, а за 2023 рік – уже у звичний для всіх декларантів строк – до 31 березня 2024 року включно.

Водночас Ситник повідомив про зміну терменів щодо подачі повідомлень про відкриття валютного рахунку.

«Щодо подачі повідомлень про відкриття валютного рахунку, тут терміни змінилися і повідомлення про це подається через 20 днів після відкриття такого рахунку. Крім того, повідомлення про відкриття рахунків за період з 24 лютого по день набрання чинності законом також не подаються», – додав він.

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