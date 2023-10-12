У НАЗК назвали терміни подання декларацій за 2021 – 2022 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сьогодні набрав чинності закон щодо відновлення декларування. Наразі фактично є три кампанії декларування: за 2021 рік, 2022 та 2023 рік, а також ключові дати, до яких потрібно подати декларації за той чи інший період. Про це повідомив заступник голови НАЗК Артем Ситник, пише УНН.
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Повідомляється, що кампанія декларування за 2021та 2022 рік завершується 31 січня 2024 року, а за 2023 рік – уже у звичний для всіх декларантів строк – до 31 березня 2024 року включно.
Водночас Ситник повідомив про зміну терменів щодо подачі повідомлень про відкриття валютного рахунку.
«Щодо подачі повідомлень про відкриття валютного рахунку, тут терміни змінилися і повідомлення про це подається через 20 днів після відкриття такого рахунку. Крім того, повідомлення про відкриття рахунків за період з 24 лютого по день набрання чинності законом також не подаються», – додав він.
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