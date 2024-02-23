Махінації на медичних закупівлях: суд відправив під варту заступника голови Запорізької облради та місцевого депутата
Київ • УНН
Суд взяв під варту заступника голови Запорізької обласної ради та місцевого депутата за звинуваченням у махінаціях з медичними закупівлями.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради, його помічнику та місцевому депутату, викритих на наданні хабара за махінації у медичних закупівлях, повідомляє УНН із посиланням на САП.
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Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та застосував до заступника голови Запорізької обласної ради та мисцевого депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн та 1 млн грн відповідно.
До помічника заступника голови застосовано цілодобовий домашній арешт.
Як зазначається, слідство задокументувало 4 епізоди протиправної діяльності указаних осіб, а саме 4 передачі грошових коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.
Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Досудове розслідування триває.
Раніше УНН писав із посиланням на СБУ і САП про те що заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та місцевого депутата викрили в отриманні хабарів в обмін на сприяння певним компаніям у виграші контрактів на медичні закупівлі. 20 лютого їм повідомили про підозру.