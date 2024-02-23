Махінації на медичних закупівлях: суд відправив під варту заступника голови Запорізької облради та місцевого депутата

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11066 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 74314 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156888 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 155072 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127506 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134556 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86206 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93497 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99100 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89814 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 5164 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4072 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 7216 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 6290 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 6420 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 155073 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225094 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374301 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310479 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418492 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4120 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15328 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32158 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28924 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127504 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Махінації на медичних закупівлях: суд відправив під варту заступника голови Запорізької облради та місцевого депутата

Київ • УНН

 • 21623 перегляди

Суд взяв під варту заступника голови Запорізької обласної ради та місцевого депутата за звинуваченням у махінаціях з медичними закупівлями.

Махінації на медичних закупівлях: суд відправив під варту заступника голови Запорізької облради та місцевого депутата

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід  заступнику голови Запорізької облради, його помічнику та місцевому депутату, викритих на наданні хабара за махінації у медичних закупівлях, повідомляє УНН із посиланням на САП. 

Деталі 

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та застосував до заступника голови Запорізької обласної ради та мисцевого депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн та 1 млн грн відповідно.

До помічника заступника голови застосовано цілодобовий домашній арешт.

Як зазначається, слідство задокументувало 4 епізоди протиправної діяльності указаних осіб, а саме 4 передачі грошових коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). 

Досудове розслідування триває.

Раніше УНН писав із посиланням на СБУ і САП про те що заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та місцевого депутата викрили в отриманні хабарів в обмін на сприяння певним компаніям у виграші контрактів на медичні закупівлі.  20 лютого їм повідомили про підозру

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,616.13