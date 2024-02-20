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Махінації на медичних закупівлях: двом депутатам Запорізької облради та помічнику одного з них оголосили підозру

Махінації на медичних закупівлях: двом депутатам Запорізької облради та помічнику одного з них оголосили підозру

Київ • УНН

 • 29488 перегляди

Заступнику голови Запорізької обласної ради, його помічнику та місцевому депутату повідомлено про підозру у махінаціях з медичними закупівлями на суму понад 650 тис. грн хабара.

Заступнику голови Запорізької облради, його помічнику та місцевому депутату, викритих на наданні хабаря за махінації у медичних закупівлях, повідомили про підозру. Про це розповіли у пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури, передає УНН.

20 лютого 2024 року за дорученням керівника САП прокурор у кримінальному провадженні повідомив про підозру заступнику голови Запорізької обласної ради (який також є депутатом вказаної облради) та депутату вказаної ради, яких викрили напередодні на наданні неправомірної вигоди. Загальна сума, яка була задокументована правоохоронцями, сягає понад 650 тис. грн.

– повідомили у САП.

Деталі

Також за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру й помічнику заступника голови Запорізької облади.

– додали у прокуратурі.

Дії чиновників кваліфікували наступним чином:

заступника голови Запорізької облради – за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України;

його помічника –  ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України;

депутата вказаної облради – ч. 4 ст. 369 КК України.

За даними слідства схему організував заступник голови Запорізької облради. Він взяв на себе загальне керівництво, розробку та комунікацію із замовником, а також залучив до реалізації своїх задумів місцевого депутата та його помічника. Для реалізації оборудки чиновник також задіяв свої зв’язки із правоохоронцями.

Особа використовувала свої особисті зв’язки, в тому числі і в правоохоронних органах.  Депутат Запорізької обласної ради відповідно до розподілу ролей виступав виконавцем злочинів, а помічник – залучений як співучасник. 

– зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці підрахували, що впродовж липня 2023 року - лютого 2024 року за схемою придуманою заступником голови Запорізької облради хабарі передавали 4 рази.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Раніше УНН писав із посиланням на СБУ і САП про те що заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та місцевого депутата викрили в отриманні хабарів в обмін на сприяння певним компаніям у виграші контрактів на медичні закупівлі.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ПолітикаКримінал та НП
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