Махінації на медичних закупівлях: двом депутатам Запорізької облради та помічнику одного з них оголосили підозру
Київ • УНН
Заступнику голови Запорізької обласної ради, його помічнику та місцевому депутату повідомлено про підозру у махінаціях з медичними закупівлями на суму понад 650 тис. грн хабара.
Заступнику голови Запорізької облради, його помічнику та місцевому депутату, викритих на наданні хабаря за махінації у медичних закупівлях, повідомили про підозру. Про це розповіли у пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури, передає УНН.
20 лютого 2024 року за дорученням керівника САП прокурор у кримінальному провадженні повідомив про підозру заступнику голови Запорізької обласної ради (який також є депутатом вказаної облради) та депутату вказаної ради, яких викрили напередодні на наданні неправомірної вигоди. Загальна сума, яка була задокументована правоохоронцями, сягає понад 650 тис. грн.
Деталі
Також за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру й помічнику заступника голови Запорізької облади.
Дії чиновників кваліфікували наступним чином:
заступника голови Запорізької облради – за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України;
його помічника – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України;
депутата вказаної облради – ч. 4 ст. 369 КК України.
За даними слідства схему організував заступник голови Запорізької облради. Він взяв на себе загальне керівництво, розробку та комунікацію із замовником, а також залучив до реалізації своїх задумів місцевого депутата та його помічника. Для реалізації оборудки чиновник також задіяв свої зв’язки із правоохоронцями.
Особа використовувала свої особисті зв’язки, в тому числі і в правоохоронних органах. Депутат Запорізької обласної ради відповідно до розподілу ролей виступав виконавцем злочинів, а помічник – залучений як співучасник.
Правоохоронці підрахували, що впродовж липня 2023 року - лютого 2024 року за схемою придуманою заступником голови Запорізької облради хабарі передавали 4 рази.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо
Раніше УНН писав із посиланням на СБУ і САП про те що заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та місцевого депутата викрили в отриманні хабарів в обмін на сприяння певним компаніям у виграші контрактів на медичні закупівлі.