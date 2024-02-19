Махінації на медичних закупівлях: на хабарі викрили заступника голови Запорізької облради та місцевого депутата
Київ • УНН
Заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та місцевого депутата було викрито в отриманні хабарів в обмін на сприяння певним компаніям у виграші контрактів на медичні закупівлі.
За підозрою у наданні хабаря за медичні закупівлі викрито заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата вказаної ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на Спеціальну Антикорупційну Прокуратуру.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Куценка.
19 лютого 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради (який також є депутатом вказаної облради) , його помічника та депутата вказаної ради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я за сприяння в перемозі наперед визначених суб'єктів господарювання при здійсненні медичних закупівель, а також за вчинення інших фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ.
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Зазначається, що вказаних осіб викрито "на гарячому" одразу після надання ними чергової частини грошових коштів.
Попередня правова кваліфікація – ч. 4 ст. 369 КК України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
В СБУ зазначили, що наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.
Також в СБУ повідомляють, що за даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.
За це очільник медустанови мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ. Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради "на гарячому", одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди.
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