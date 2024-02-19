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Махинации на медицинских закупках: на взятке разоблачили заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата

Махинации на медицинских закупках: на взятке разоблачили заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 18:14  •  14076 просмотра

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Заместитель председателя Запорожского областного совета, его помощник и местный депутат были уличены в получении взяток в обмен на содействие определенным компаниям в выигрыше контрактов на медицинские закупки.

По подозрению в даче взятки за медицинские закупки разоблачены заместитель председателя Запорожского областного совета, его помощник и депутат указанного совета. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Специальную Антикоррупционную Прокуратуру.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о заместителе председателя Запорожского областного совета Владислава Куценко.

19 февраля 2024 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ разоблачили заместителя председателя Запорожского областного совета (который также является депутатом указанного облсовета), его помощника и депутата указанного совета на предоставлении неправомерной выгоды одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения за содействие в победе заранее определенных субъектов хозяйствования при осуществлении медицинских закупок, а также за совершение других финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений. 

- говорится в сообщении САП.

Детали

Отмечается, что указанные лица разоблачены "на горячем" сразу после предоставления ими очередной части денежных средств.

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Предварительная правовая квалификация - ч. 4 ст. 369 УК Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

В СБУ отметили, что сейчас продолжаются обыски по местам работы и проживания фигурантов.

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Также в СБУ сообщают, что по данным следствия, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.

За это глава медучреждения должен был способствовать победе заранее определенных компаний в медицинских закупках, а также совершению финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений. Правоохранители разоблачили всех трех должностных лиц облсовета "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы неправомерной выгоды. 

- информирует СБУ.

Взяточничество в Харьковской прокуратуре: суд отправил под стражу чиновницу, которую подозревают в получении взятки в 55 тыс. долл.16 февраля 2024, 18:35 • 26700 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолитикаКриминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
zaporozheЗапорожье
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Махінації на медичних закупівлях: на хабарі викрили заступника голови Запорізької облради та місцевого депутата
Fraud in medical procurement: Deputy Head of Zaporizhzhia Regional Council and local deputy exposed for bribery
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Махинации на медицинских закупках: на взятке разоблачили заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата

Заместитель председателя Запорожского областного совета, его помощник и местный депутат были уличены в получении взяток в обмен на содействие определенным компаниям в выигрыше контрактов на медицинские закупки.

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