Махинации на медицинских закупках: на взятке разоблачили заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата
Киев • УНН
Заместитель председателя Запорожского областного совета, его помощник и местный депутат были уличены в получении взяток в обмен на содействие определенным компаниям в выигрыше контрактов на медицинские закупки.
По подозрению в даче взятки за медицинские закупки разоблачены заместитель председателя Запорожского областного совета, его помощник и депутат указанного совета. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Специальную Антикоррупционную Прокуратуру.
Как стало известно УНН из собственных источников речь о заместителе председателя Запорожского областного совета Владислава Куценко.
19 февраля 2024 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ разоблачили заместителя председателя Запорожского областного совета (который также является депутатом указанного облсовета), его помощника и депутата указанного совета на предоставлении неправомерной выгоды одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения за содействие в победе заранее определенных субъектов хозяйствования при осуществлении медицинских закупок, а также за совершение других финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений.
Детали
Отмечается, что указанные лица разоблачены "на горячем" сразу после предоставления ими очередной части денежных средств.
Предварительная правовая квалификация - ч. 4 ст. 369 УК Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
В СБУ отметили, что сейчас продолжаются обыски по местам работы и проживания фигурантов.
Также в СБУ сообщают, что по данным следствия, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.
За это глава медучреждения должен был способствовать победе заранее определенных компаний в медицинских закупках, а также совершению финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений. Правоохранители разоблачили всех трех должностных лиц облсовета "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы неправомерной выгоды.
Взяточничество в Харьковской прокуратуре: суд отправил под стражу чиновницу, которую подозревают в получении взятки в 55 тыс. долл.16 февраля 2024, 18:35 • 26700 просмотров
Махинации на медицинских закупках: на взятке разоблачили заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата
Заместитель председателя Запорожского областного совета, его помощник и местный депутат были уличены в получении взяток в обмен на содействие определенным компаниям в выигрыше контрактов на медицинские закупки.
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