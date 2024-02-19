Махинации на медицинских закупках: на взятке разоблачили заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата

По подозрению в даче взятки за медицинские закупки разоблачены заместитель председателя Запорожского областного совета, его помощник и депутат указанного совета. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Специальную Антикоррупционную Прокуратуру.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о заместителе председателя Запорожского областного совета Владислава Куценко.

19 февраля 2024 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ разоблачили заместителя председателя Запорожского областного совета (который также является депутатом указанного облсовета), его помощника и депутата указанного совета на предоставлении неправомерной выгоды одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения за содействие в победе заранее определенных субъектов хозяйствования при осуществлении медицинских закупок, а также за совершение других финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений. - говорится в сообщении САП.

Детали

Отмечается, что указанные лица разоблачены "на горячем" сразу после предоставления ими очередной части денежных средств.

Предварительная правовая квалификация - ч. 4 ст. 369 УК Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.





В СБУ отметили, что сейчас продолжаются обыски по местам работы и проживания фигурантов.

Также в СБУ сообщают, что по данным следствия, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.

За это глава медучреждения должен был способствовать победе заранее определенных компаний в медицинских закупках, а также совершению финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений. Правоохранители разоблачили всех трех должностных лиц облсовета "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы неправомерной выгоды. - информирует СБУ.

Взяточничество в Харьковской прокуратуре: суд отправил под стражу чиновницу, которую подозревают в получении взятки в 55 тыс. долл.