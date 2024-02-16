Взяточничество в Харьковской прокуратуре: суд отправил под стражу чиновницу, которую подозревают в получении взятки в 55 тыс. долл.
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд арестовал налоговика из Харьковской области под залог в 7 миллионов гривен после того, как ее поймали на получении взятки в размере 55 000 долларов США от представителя бизнеса.
Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 7 млн грн должностное лицо ГУ ГНС в Харьковской области Татьяну Горбань, которую подозревают в подстрекательстве к подкупу и просьбе предоставить неправомерную выгоду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Детали
Сообщается, что 16 февраля следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения должностному лицу ГУ ГНС в Харьковской области, которую разоблачили на получении 55 тыс. долларов от представителя юридического лица и просьбе предоставить неправомерную выгоду в размере 150 тыс. долларов США.
Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн грн залога.
Отмечается, что в случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.
Дополнение
Должностному лицу ГУ ГНС в Харьковской области Татьяне Горбань сообщили о подозрении в подстрекательстве к подкупу и просьбе предоставить неправомерную выгоду.
Руководительнице аппарата Харьковской ОГА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки13 февраля 2024, 16:27 • 20258 просмотров
Взяточничество в Харьковской прокуратуре: суд отправил под стражу чиновницу, которую подозревают в получении взятки в 55 тыс. долл.
Высший антикоррупционный суд арестовал налоговика из Харьковской области под залог в 7 миллионов гривен после того, как ее поймали на получении взятки в размере 55 000 долларов США от представителя бизнеса.
На Запорожье движутся вражеские ракеты - Воздушные силы
В ВСУ предупредили, что вражеские ракеты направляются в сторону Запорожской области.
Байден об отпуске Конгресса: это подтверждает обеспокоенность относительно того, является ли США надежным союзником
Палата представителей ушла на каникулы, не проголосовав за финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, что заставило президента Байдена выразить обеспокоенность тем, что это подтверждает сомнения в том, что США являются надежным союзником.
ГСЧС готовы внедрить независимый аудит пожарной и промышленной безопасности для улучшения бизнес-климата
В Украине вводится независимый аудит пожарной и техногенной безопасности, который позволит бизнесу оценить уровень безопасности и устранить недостатки без штрафных санкций.
Байден назвал путина ответственным за смерть Навального
Президент США Байден возлагает на президента россии путина ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.
Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Его встретил Макрон
Президент Зеленский встретился с президентом Франции Макроном в Елисейском дворце, чтобы обсудить сотрудничество между Украиной и Францией и подписать важное соглашение.
"Укрзализныця" запустит еще четыре санитарных вагона для нужд ВСУ - Минобороны
Укрзализныця поставит на пути еще четыре вагона скорой помощи для эвакуации раненых бойцов в тыловые госпитали, доведя общее количество медицинских вагонов до 62, а до конца 2024 года планируется поставить еще восемь вагонов.
Сложные отношения с политсилами ФРГ могут повлиять на отказ Урсулы фон дер Ляйен от инициатив Европейского зеленого курса
Противоречия с немецкими предпринимателями из-за инициатив "Зеленого курса" могут повлиять на программу Урсулы фон дер Ляйен при ее повторном избрании президентом Еврокомиссии.
Почти 226 000 заявлений подали украинцы на получение документов на оружие в ЕРЗ
В Единый реестр оружия Украины было подано более 225 000 заявок на получение различных разрешений, связанных с оружием.
Байден сделает заявление по поводу смерти Навального
Президент США сегодня сделает заявление относительно смерти российского оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.