Взяточничество в Харьковской прокуратуре: суд отправил под стражу чиновницу, которую подозревают в получении взятки в 55 тыс. долл.

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 7 млн грн должностное лицо ГУ ГНС в Харьковской области Татьяну Горбань, которую подозревают в подстрекательстве к подкупу и просьбе предоставить неправомерную выгоду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

Сообщается, что 16 февраля следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения должностному лицу ГУ ГНС в Харьковской области, которую разоблачили на получении 55 тыс. долларов от представителя юридического лица и просьбе предоставить неправомерную выгоду в размере 150 тыс. долларов США.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн грн залога. - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Дополнение

Должностному лицу ГУ ГНС в Харьковской области Татьяне Горбань сообщили о подозрении в подстрекательстве к подкупу и просьбе предоставить неправомерную выгоду.

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