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Взяточничество в Харьковской прокуратуре: суд отправил под стражу чиновницу, которую подозревают в получении взятки в 55 тыс. долл.

Взяточничество в Харьковской прокуратуре: суд отправил под стражу чиновницу, которую подозревают в получении взятки в 55 тыс. долл.

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 18:35  •  12552 просмотра

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Высший антикоррупционный суд арестовал налоговика из Харьковской области под залог в 7 миллионов гривен после того, как ее поймали на получении взятки в размере 55 000 долларов США от представителя бизнеса.

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 7 млн грн должностное лицо ГУ ГНС в Харьковской области Татьяну Горбань, которую подозревают  в подстрекательстве к подкупу и просьбе предоставить неправомерную выгоду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

Сообщается, что 16 февраля следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения должностному лицу ГУ ГНС в Харьковской области, которую разоблачили на получении 55 тыс. долларов от представителя юридического лица и просьбе предоставить неправомерную выгоду в размере 150 тыс. долларов США.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн грн залога.

 - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Дополнение

Должностному лицу ГУ ГНС в Харьковской области Татьяне Горбань сообщили о подозрении в подстрекательстве к подкупу и просьбе предоставить неправомерную выгоду.

Руководительнице аппарата Харьковской ОГА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки13 февраля 2024, 16:27 • 20258 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Хабарництво у Харківській прокуратурі: суд відправив під варту посадовицю, яку підозрюють в одержання хабаря у 55 тис. дол.
Bribery in the Kharkiv Prosecutor's Office: the court remanded in custody an official suspected of receiving a bribe of USD 55 thousand.
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