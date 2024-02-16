Хабарництво у Харківській прокуратурі: суд відправив під варту посадовицю, яку підозрюють в одержання хабаря у 55 тис. дол.
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд заарештував податківця з Харківської області під заставу в 7 мільйонів гривень після того, як її спіймали на отриманні хабара в розмірі 55 000 доларів США від представника бізнесу.
Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 7 млн грн посадову особу ГУ ДПС у Харківській області Тетяну Горбань, яку підозрюють у підбурюванні до підкупу та проханні надати неправомірну вигоду. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Деталі
Повідомляється, що 16 лютого слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід посадовій особі ГУ ДПС у Харківській області, яку викрили на отриманні 55 тис. доларів від представника юридичної особи та проханні надати неправомірну вигоду у розмірі 150 тис. доларів США.
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн грн застави.
Зазначається, що у разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.
Доповнення
Посадовій особі ГУ ДПС у Харківській області Тетяні Горбань повідомили про підозру у підбурюванні до підкупу та проханні надати неправомірну вигоду.
Керівниці апарату Харківської ОВА оголосили про підозру у розкраданні 15 млн гривень при закупівлі гуманітарки13.02.24, 18:27 • 22967 переглядiв