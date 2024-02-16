Хабарництво у Харківській прокуратурі: суд відправив під варту посадовицю, яку підозрюють в одержання хабаря у 55 тис. дол.

ukenru
19:41 • 37918 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 88017 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111881 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114011 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228294 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155263 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145852 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132282 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121656 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112843 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
75 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124395 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130197 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134460 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110195 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52014 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228296 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384502 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439888 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448322 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357791 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111884 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130197 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124395 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98333 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107646 перегляди
Актуальне
Хабарництво у Харківській прокуратурі: суд відправив під варту посадовицю, яку підозрюють в одержання хабаря у 55 тис. дол.

Хабарництво у Харківській прокуратурі: суд відправив під варту посадовицю, яку підозрюють в одержання хабаря у 55 тис. дол.

Київ • УНН

 • 28668 перегляди

Вищий антикорупційний суд заарештував податківця з Харківської області під заставу в 7 мільйонів гривень після того, як її спіймали на отриманні хабара в розмірі 55 000 доларів США від представника бізнесу.

Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 7 млн грн посадову особу ГУ ДПС у Харківській області Тетяну Горбань, яку підозрюють  у підбурюванні до підкупу та проханні надати неправомірну вигоду. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Деталі

Повідомляється, що 16 лютого слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід посадовій особі ГУ ДПС у Харківській області, яку викрили на отриманні 55 тис. доларів від представника юридичної особи та проханні надати неправомірну вигоду у розмірі 150 тис. доларів США.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн грн застави.

 - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

Доповнення

Посадовій особі ГУ ДПС у Харківській області Тетяні Горбань повідомили про підозру у підбурюванні до підкупу та проханні надати неправомірну вигоду.

Керівниці апарату Харківської ОВА оголосили про підозру у розкраданні 15 млн гривень при закупівлі гуманітарки13.02.24, 18:27 • 22967 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74