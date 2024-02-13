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Керівниці апарату Харківської ОВА оголосили про підозру у розкраданні 15 млн гривень при закупівлі гуманітарки

Керівниці апарату Харківської ОВА оголосили про підозру у розкраданні 15 млн гривень при закупівлі гуманітарки

Київ • УНН

 • 22967 перегляди

Керівнику апарату Харківської обласної державної адміністрації повідомлено про підозру у розтраті 15 млн грн під час закупівлі гуманітарної допомоги.

Слідчі Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили керівницю апарату Харківської ОВА Вікторію Белявцеву та ще трьох осіб у заволодінні 15,2 млн гривень бюджетних коштів при закупівлі харчових продуктів для гуманітарних потреб. Про це повідомляє НАБУ, передає УНН.  

Як стало відомо кореспондентам УНН з власних джерел мова йде про Вікторію Белявцеву - керівниця апарату Харківської обласної військової адміністрації.  

Деталі

За даними НАБУ, слідчі встановили, що у березні 2022 року Белявцева та директорка однієї з компаній уклали тристоронній договір між ОВА, АТ "Укрзалізниця" та цією ж компанією, а постачання курятини для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.

Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки "Укрзалізницею" понад 15 млн гривень. Втім, оплачену продукцію так і не поставили.

- зазначили в НАБУ. 

Окрім керівниці апарату Харківської обласної військової адміністрації Вікторії Белявцевої. підозру отримали також директор вищезазначеної компанії та її заступник, а також директор регіонального управління цієї компанії.

Нагадаємо

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього виконувача обов’язків керівника одного з комунальних підприємств Голосіївського району, який завдав збитків на понад 766 тис. гривень при реконструкції гімназії у Голосіївському районі.

Павло Башинський

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