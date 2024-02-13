Руководительнице аппарата Харьковской ОГА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки
Киев • УНН
Руководителю аппарата Харьковской областной государственной администрации сообщено о подозрении в растрате 15 млн грн при закупке гуманитарной помощи.
Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили руководительницу аппарата Харьковской ОГА Викторию Белявцеву и еще трех человек в завладении 15,2 млн гривен бюджетных средств при закупке пищевых продуктов для гуманитарных нужд. Об этом сообщает НАБУ, передает УНН.
Как стало известно корреспондентам УНН из собственных источников речь идет о Виктории Белявцевой - руководительнице аппарата Харьковской областной военной администрации.
Детали
По данным НАБУ, следователи установили, что в марте 2022 года Белявцева и директор одной из компаний заключили трехсторонний договор между ОВА, АО "Укрзализныця" и этой же компанией, а поставки курятины для бесплатной раздачи населению в прифронтовых областях и на деоккупированных территориях.
В дальнейшем чиновница Харьковской ОГА в сговоре со служебными лицами ООО подделала документы о якобы получении 235 тонн продукции от поставщика, что стало основанием для перечисления на его счета "Укрзализныцей" более 15 млн гривен. Впрочем, оплаченную продукцию так и не поставили.
Кроме руководительницы аппарата Харьковской областной военной администрации Виктории Белявцевой. подозрение получили также директор вышеупомянутой компании и ее заместитель, а также директор регионального управления этой компании.
Напомним,
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя одного из коммунальных предприятий Голосеевского района, который нанес ущерб на более 766 тыс. гривен при реконструкции гимназии в Голосеевском районе.
Руководительнице аппарата Харьковской ОГА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки
Руководителю аппарата Харьковской областной государственной администрации сообщено о подозрении в растрате 15 млн грн при закупке гуманитарной помощи.
Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность
Кабинет министров осуществил кадровые изменения, уволив двух заместителей министра по делам ветеранов.
Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры
Согласно опросу украинских фермеров и анализу Министерства аграрной политики и продовольствия, ожидается, что площади под соей и сахарной свеклой увеличатся, тогда как площади под кукурузой уменьшатся в 2024 году.
Оккупанты обстреляли Михайловку на Херсонщине: ранены два человека
Российские войска обстреляли село Михайловка Херсонской области, в результате чего 52-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а 48-летний мужчина - тяжелые.
Воевали против Сил обороны: еще семеро российских оккупантов получили подозрение
Украинские правоохранители установили личности еще семерых российских оккупантов, которые воюют против украинских войск на юго-востоке Украины.
рф строит новые оборонительные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области
Россия строит новые укрепления между Токмаком и Мелитополем и между Токмаком и Бердянском во временно оккупированной Запорожской области Украины.
Вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых укреплений - Шмыгаль
Украина усиливает строительство фортификационных сооружений вдоль всей линии фронта. Премьер-министр сообщил, что вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых фортификационных сооружений.
В небе над Киевской областью были сбиты две российские ракеты "Циркон". Экспертиза обломков продолжается - Александр Рувин
Эксперты продолжают исследовать обломки двух ракет "Циркон", сбитых во время российской атаки на Украину, чтобы определить их характеристики и технологию.
Поставлял комплектующие военно-космическим силам рф: в ГУР прокомментировали пожар на московском заводе
На московском заводе, который поставляет компоненты для российских космических сил, произошел пожар, причиной которого Главное управление разведки Минобороны Украины назвало "российскую агрессию против Украины".
Украина активно готовит инфраструктуру для обслуживания F-16 - Шмыгаль
Украина готовит инфраструктуру для истребителей F-16 и надеется получить их вскоре для усиления противовоздушной обороны, как прокомментировал премьер-министр и другие лица продолжающиеся тренировки и подготовку.