Руководительнице аппарата Харьковской ОГА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили руководительницу аппарата Харьковской ОГА Викторию Белявцеву и еще трех человек в завладении 15,2 млн гривен бюджетных средств при закупке пищевых продуктов для гуманитарных нужд. Об этом сообщает НАБУ, передает УНН.

Как стало известно корреспондентам УНН из собственных источников речь идет о Виктории Белявцевой - руководительнице аппарата Харьковской областной военной администрации.

Детали

По данным НАБУ, следователи установили, что в марте 2022 года Белявцева и директор одной из компаний заключили трехсторонний договор между ОВА, АО "Укрзализныця" и этой же компанией, а поставки курятины для бесплатной раздачи населению в прифронтовых областях и на деоккупированных территориях.

В дальнейшем чиновница Харьковской ОГА в сговоре со служебными лицами ООО подделала документы о якобы получении 235 тонн продукции от поставщика, что стало основанием для перечисления на его счета "Укрзализныцей" более 15 млн гривен. Впрочем, оплаченную продукцию так и не поставили. - отметили в НАБУ.

Кроме руководительницы аппарата Харьковской областной военной администрации Виктории Белявцевой. подозрение получили также директор вышеупомянутой компании и ее заместитель, а также директор регионального управления этой компании.

Напомним,

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя одного из коммунальных предприятий Голосеевского района, который нанес ущерб на более 766 тыс. гривен при реконструкции гимназии в Голосеевском районе.