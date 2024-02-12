Збитки понад 700 тис. грн при реконструкції гімназії: судитимуть колишнього посадовця столичного КП
Київ • УНН
Колишній виконувач обов'язків керівника комунального підприємства Голосіївського району Києва постане перед судом за завдання збитків на суму понад 766 тис. грн під час реконструкції гімназії.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього виконувача обов’язків керівника одного з комунальних підприємств Голосіївського району, який завдав збитків на понад 766 тис. гривень при реконструкції гімназії у Голосіївському районі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього виконувача обов’язків керівника одного з комунальних підприємств Голосіївського району за фактом заволодіння коштами столичного бюджету та службовому підробленні. Він обвинувачується по ст.191, ч.5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ст. 366, ч.2 Кримінального кодексу України (вчинення службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.
Розслідування встановило, що у 2018 році КП уклало договір з компанією на проведення будівельних робіт з реконструкції гімназії у Голосіївському районі міста Києва. Втім, проведені роботи були виконані не у повному обсязі, хоча фігурант справи підписав вказані акти, а замовник повністю розрахувався за них.
За результатами експертного дослідження встановлено: різниця між обсягом і вартістю реально виконаних робіт та відомостями, внесеними до акту виконаних робіт у 2020 році, становить понад 766 тис. гривень
Розслідування щодо директора підрядної організації, та фахівця з технічного нагляду комунального підприємства триває. Також перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.
Додамо
Окрім того, під час реконструкції вказаної гімназії, іншому виконувачу обов’язків керівника КП, що в інший час також займався її реконструкцією, повідомлено про підозру за фактом службової недбалості зі збитками у майже 14 млн гривень.
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