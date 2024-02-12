Убытки более 700 тыс. грн при реконструкции гимназии: будут судить бывшего чиновника столичного КП

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя одного из коммунальных предприятий Голосеевского района, который нанес ущерб на более 766 тыс. гривен при реконструкции гимназии в Голосеевском районе. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

Отмечается, что направлено в суд обвинительный акт по обвинению бывшего исполняющего обязанности руководителя одного из коммунальных предприятий Голосеевского района по факту завладения средствами столичного бюджета и служебном подлоге. Он обвиняется по ст.191, ч.5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ст. 366, ч.2 Уголовного кодекса Украины (совершение служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Расследование установило, что в 2018 году КП заключило договор с компанией на проведение строительных работ по реконструкции гимназии в Голосеевском районе города Киева. Впрочем, проведенные работы были выполнены не в полном объеме, хотя фигурант дела подписал указанные акты, а заказчик полностью рассчитался за них.

По результатам экспертного исследования установлено: разница между объемом и стоимостью реально выполненных работ и сведениями, внесенными в акт выполненных работ в 2020 году, составляет более 766 тыс. гривен - добавляют в прокуратуре.

Расследование в отношении директора подрядной организации, и специалиста по техническому надзору коммунального предприятия продолжается. Также проверяется причастность других лиц к совершению преступления.

Добавим

Кроме того, во время реконструкции указанной гимназии, другому исполняющему обязанности руководителя КП, который в другое время также занимался ее реконструкцией, сообщено о подозрении по факту служебной халатности с убытками в почти 14 млн гривен.

Напомним

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности инженеру по техническому надзору по делу о проседании здания детсада в Шевченковском районе Киева.

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